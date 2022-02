Corona: Mediziner warnen vor Lockerungen ++ Omikron-Höhepunkt steht noch bevor

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Marke von 10 Millionen überschritten. Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwochmorgen 10 186 644 Ansteckungen seit Beginn der Pandemie.

Das RKI meldet am Donnerstag aktuelle Corona-Zahlen, Neuinfektionen und Inzidenz

Der Anteil der neuen Omikron-Variante an den Corona-Infektionen in Deutschland beträgt 5,1 Prozent

Intensivmediziner warnen vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Regeln

Der Krankenkassenverband GKV fordert eine systematische Erfassung des Impfstatus

Berlin. Die Omikron-Welle baut sich in Deutschland immer weiter auf. Das Robert Koch-Institut (RKI) rechnet sogar damit, dass es bis April bis zu 800.000 Corona-Fälle täglich geben könnte. Gleichzeitig klafft die Impflücke weit auseinander. Trotzdem visieren immer mehr Politikerinnen und Politiker Lockerungen der Corona-Regeln an. Intensivmediziner kritisieren die Pläne. Sie warnen vor einer "Achterbahnfahrt" der Infektionszahlen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Donnerstag, 3. Februar 2022: Omikron-Subtyp BA.2 in Deutschland wächst auf niedrigem Niveau

22.41 Uhr: Auf niedrigem Niveau legt die offenbar noch besser übertragbare Omikron-Untervariante BA.2 in Deutschland weiter zu. Für die Woche bis zum 23. Januar weist das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht von Donnerstagabend einen Anteil von 5,1 Prozent aus – rund eine Verdopplung im Vergleich zur Woche zuvor. Die Daten ergeben sich aus einer Stichprobe von Fällen, in denen vollständige Erbgutanalysen durchgeführt wurden. Demnach dominiert bisher in Deutschland der Omikron-Subtyp BA.1.

Die #Omikron-Welle kommt langsam bei der älteren Bevölkerung an & es werden vermehrt Ausbrüche in Alten- & Pflegeheimen berichtet.#RKI bedankt sich bei allen, die sich an die Maßnahmen halten & bittet weiterhin durchzuhalten.

Neuer Wochenbericht

➡️https://t.co/86dfKc0Xzy pic.twitter.com/QFFQlduq3G — Robert Koch-Institut (@rki_de) February 3, 2022

Intensivmediziner kritisieren Lockerungspläne der Länder

22.01 Uhr: Intensivmediziner warnen bei vorschnellen Lockerungen vor einer "Achterbahnfahrt" der Infektionszahlen: "Lockerungen der Corona-Maßnahmen, wie sie jetzt einige Bundesländer angekündigt haben, kommen zu früh", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, unserer Redaktion.

Eine Pflegerin versorgt auf einer Intensivstation einen Corona-Patienten. Foto: Ole Spata/dpa

Die aktuellen Maßnahmen hätten dazu geführt, dass sich die Omikron-Welle in Deutschland langsamer und nicht so steil entwickele wie in anderen Ländern. Diesen Erfolg dürfe man nicht aufs Spiel setzen. Es sei zwar vernünftig, vorausschauend über Lockerungsschritte zu diskutieren. Konkrete Lockerungen dürften aber erst beschlossen werden, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten sei. "Bund und Länder sollten damit warten, bis die Infektionszahlen stabil über mehrere Tage zurückgehen. Es wäre fatal, wenn wir durch zu frühe Lockerungen in eine Achterbahnfahrt mit erneut steigenden Infektionszahlen gerieten."

GKV-Spitzenverband fordert systematische Erfassung des Impfstatus

21.59 Uhr: Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hat die Bundesregierung aufgefordert, eine systematische Erfassung des Impfstatus der Bundesbürger auf den Weg zu bringen: Die Pandemie werde im Herbst nicht vorbei sein, die Gesellschaft müsse spätestens jetzt damit beginnen, sich dafür zu rüsten, sagte Florian Lanz, Sprecher des GKV-Spitzenverbands, unserer Redaktion. Gezielte Impfkampagnen seien auf Informationen angewiesen.

Bislang aber könne niemand sagen, wer geimpft sei und wer nicht. "Im Rahmen der staatlichen Impfkampagne wären selbst freiwillige Erinnerungen an eine notwendige Folgeimpfung zum Beispiel durch die Gesundheitsämter nicht möglich", sagte Lanz. "Notwendige Voraussetzung aller weiteren Überlegungen dazu wäre nun die Bereitschaft der Politik, den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen, dass die Informationen zum Impfstatus aus den Arztpraxen und Impfzentren schnell und digital zur Verfügung gestellt werden", so die Forderung des GKV-Spitzenverbands.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Donnerstag, 3. Februar, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de