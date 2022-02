WWF-Studie: Plastikmüll in Weltmeeren allgegenwärtig

WWF-Studie: Plastikmüll in Weltmeeren allgegenwärtig

Di, 08.02.2022, 13.03 Uhr

Die Plastikverschmutzung der Weltmeere ist laut einer Studie der Umweltorganisation WWF und des Alfred-Wegener-Institut mittlerweile allgegenwärtig und nimmt ein bedrohliches Ausmaß an. Plastikpartikel seien mittlerweile in allen Teilen der Ozeane zu finden, vom "kleinsten Plankton bis hin zum größten Wal", heißt es in der Untersuchung.