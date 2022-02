Corona: Weltärztechef kritisiert geplante Lockerungen ++ Aktuelle RKI-Zahlen

Corona-Pandemie, Klimawandel, Ukraine-Konflikt - wegen der Vielzahl an Krisen in der Welt weitet sich einem Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz zufolge das Gefühl einer "erlernten Hilflosigkeit" aus. Vor allem in Europa wächst demnach die Sorge vor einem zunehmenden Kontrollverlust.

Deutschland steuert auf weitreichende Lockerungen in der Corona-Pandemie zu

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert den Plan von Bund und Ländern, Lockerungen der Corona-Regeln an feste Daten zu knüpfen

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert den Plan von Bund und Ländern, Lockerungen der Corona-Regeln an feste Daten zu knüpfen Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht sich für bundesweit einheitliche Corona-Regelungen aus

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat sich dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht aufzuheben

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montag mehr als 76.000 Neuinfektionen

Berlin. Deutschland steuert auf weitreichende Lockerungen in der Corona-Pandemie zu: In einer Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch ist der Wegfall von fast allen Regeln und Maßnahmen bis zum 20. März vorgesehen. Nur die Maskenpflicht soll dann noch gelten. Nicht alle sind mit diesen Plänen einverstanden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet indes eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1459,8 an. Am Vortag war der Wert erstmals seit Ende Dezember gesunken. Die Aussagekraft der Daten ist derzeit jedoch eingeschränkt, weil die Melde- und Testsysteme überlastet sind.







Corona-News von Montag, 14. Februar 2022: Trudeau will Coronaproteste offenbar mit Sonderbefugnissen eindämmen

22.44 Uhr: Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau will einem Medienbericht zufolge Sonderbefugnisse in Kraft setzen, um den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen Herr zu werden. Das berichtet der Sender CBC News unter Berufung auf anonyme Quellen. Trudeau habe dabei jedoch keine Pläne, das Militär einzusetzen, berichtete der Sender.

Es wäre das zweite Mal, dass der Emergencies Act in Friedenszeiten aktiviert wird. Das Gesetz erlaubt der Regierung in Ottawa, sich über die Provinzen hinwegzusetzen und zeitlich begrenzte Maßnahmen zum Schutze der Sicherheit anzuordnen. Im Rahmen der Proteste war unter anderem die wichtigste Handelsbrücke zwischen Kanada und den USA versperrt worden. Das Stadtzentrum in Ottawa wird dagegen weiter blockiert. Mehr zum Thema: Trucker-Proteste in Kanada – Die Querlenker von Ottawa

Legen Ottawa lahm: Trucker-Protestler in Kanada Foto: GEOFF ROBINS / AFP

Vize-FDP-Chef Kubicki – Auch Maskenpflicht muss fallen

22.17 Uhr: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat sich dafür ausgesprochen, auch die Maskenpflicht aufzuheben. "Aus meiner Sicht gibt es keine rechtliche Begründung für eine Maskenpflicht. Ich bin dafür, dass Menschen eigenverantwortlich Masken tragen können", sagte der Bundestagsvizepräsident in der Sendung "RTL Direkt".

Er befürworte das "schwedische Modell". Die Regierung in Stockholm habe die Pflicht aufgehoben, aber empfohlen, Masken gerade in den Wintermonaten zu tragen. "Ich kann mir schon vorstellen, dass es in S- und U-Bahnen Sinn machen kann, aber das würde ich empfehlen. Ob wir es verpflichtend machen müssen - da habe ich große Zweifel", sagte Kubicki.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Weltärztechef kritisiert die geplanten Lockerungen

22.00 Uhr: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat den Plan von Bund und Ländern, Lockerungen der Corona-Regeln an feste Daten zu knüpfen, als "problematisch" kritisiert. "Es ist richtig, dass man sich einen Plan dafür macht, wie man lockern will und wie man die Lockerungen überwachen will", sagte Montgomery unserer Zeitung über die Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch, die am Montag bekannt wurde.

"Es steht viel Vernünftiges in diesem Papier." Dass man die Lockerungen an kalendarische Daten festmache, halte er aber "für problematisch, denn das Virus kümmert sich nicht um den kalendarischen Frühlingsanfang", sagte der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes. "Sinnvoller wäre es, das an einen Mix von Daten zu Hospitalisierungen, Intensivbettenbelegungen und die Inzidenz der Neuinfektionen zu binden."

Montgomery kritisierte auch, dass in der Beschlussvorlage zwar die Einschätzung des Expertenrats aufgegriffen werde, dass absehbar gelockert werden könne, "gleichzeitig aber unterschlagen wird, dass im Moment die Hospitalisierungszahlen und Intensiveinweisungen noch steigen“.

Malu Dreyer fordert "bundesweit einheitliche Regelungen"

21.55 Uhr: Vor der nächsten Bund-Länder-Runde am Mittwoch hat sich Malu Dreyer (SPD), die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, für bundesweit einheitliche Regelungen ausgesprochen. "Einfache schrittweise Lockerungen halte ich für richtig", sagte Dreyer unserer Redaktion. Sie erinnerte aber auch daran, dass die Omikron-Welle nach wie vor andauert.

Noch gebe es auf den Normalstationen der Krankenhäuser viele Patienten, die an Corona erkrankt sind, und auch einige, die wegen einer anderen Erkrankung dort seien und bei denen eine Corona Infektion festgestellt werde. "Für das Klinikpersonal ist das eine enorme Belastung", sagte Dreyer. "Wir sehen also, Corona ist noch nicht vorbei!" Zentral sei es jetzt weiterhin, die Impfquote zu steigern. "Die konsequente Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht spielt dabei eine große Rolle", sagte die SPD-Politikerin.

Malu Dreyer ist Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Gesundheitsminister wollen gestuftes Verfahren bei Pflege-Impfpflicht

21.50 Uhr: Die Gesundheitsminister der Länder sind sich nach Angaben ihrer Vorsitzenden weitgehend einig, die Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal ausgewogen und in einem gestuften Verfahren umzusetzen. Auch wenn noch viele Fragen offen seien, solle das Gesetz vollzogen und umgesetzt werden, sagte Petra Grimm-Benne (SPD). Es gebe eine große Einigkeit in den Ländern über ein gestuftes Verfahren ab Mitte März. Ein Beschluss zu dem Thema wurde allerdings nicht gefasst.

Binnen 14 Tagen sollten die betroffenen Beschäftigten einen Impfnachweis vorweisen, sagte Grimm-Benne. Alle die, die sich noch impfen lassen wollen oder beispielsweise erst eine Impfung haben, sollten weiterarbeiten dürfen. Es solle auch unterschieden werden zwischen Arbeitnehmern, die direkt an Patienten arbeiten, und solchen, die andere Tätigkeiten ausüben.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Die Corona-News von 14. Februar finden Sie hier.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

(fmg/dpa/afp/epd)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de