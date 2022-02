Corona-Pille: Wann gibt es Paxlovid auch in Deutschland? So plant die Regierung

Sie gilt als große Hoffnung im Kampf gegen Covid-19: Die neue Anti-Corona-Pille Paxlovid kann schwere Erkrankungen verhindern, Krankenhausaufenthalte vermeiden, Leben retten – und ist dabei einfach zuhause einzunehmen. Experten halt Paxlovid für das „bestwirksamste Medikament“ zur Behandlung von Covid im Frühstadium.

Doch in Deutschland herrscht nach der ersten Euphorie Ratlosigkeit: Das Medikament steht hierzulande immer noch nicht zur Verfügung, anders als angekündigt. Dafür wächst weltweit die Nachfrage: Kauft uns jetzt China die Corona-Pille weg?

Anfang des Jahres hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) große Erwartungen geweckt. Paxlovid sei „extrem vielversprechend“, lobte er. Sein Ministerium orderte eine Million Packungen des Medikaments und kündigte an, eine erste Lieferung werde Ende Januar eintreffen. Doch am 27. Januar bekam Paxlovid zwar grünes Licht durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA, zwei Tage später erteilte die EU-Kommission die bedingte Marktzulassung, die Lieferung indes blieb aus: Die Bundesregierung hat, wie sich herausstellte, nur einen Vorvertrag mit dem US-Pharmakonzern Pfizer, aber immer noch keinen Vertrag. Das Ministerium „befindet sich derzeit in Vertragsverhandlungen“, erklärt das Lauterbach-Ressort jetzt auf Anfrage.

Corona-Pille Paxlovid: Droht jetzt die nächste Enttäuschung?

Die EU-Kommission, die einen gemeinsamen Einkauf wie beim Impfstoff organisieren könnte, winkt ab: „Derzeit gibt es keine gemeinsame Beschaffung für Paxlovid“, sagte ein Kommissionssprecher unserer Redaktion. Das Gesundheitsministerium äußert zwar die Erwartung, dass das Arzneimittel trotz der noch laufenden Verhandlungen „im Februar 2022 zur Verfügung stehen wird.“ Einen konkreten Termin nennt das Ministerium aber nicht. Droht die nächste Enttäuschung?

Das Problem: Der US-Hersteller Pfizer ist ein knallharter Verhandler, das hatten die Europäer schon beim Ringen um einen Liefervertrag für den Biontech-Impfstoff gelernt. Nach dem vermeintlichen Wundermittel Paxlovid ist die weltweite Nachfrage enorm, viel größer als das Angebot. Die Produktion läuft erst hoch. Pfizer will im ersten Halbjahr rund 30 Millionen Behandlungs-Einheiten herstellen, bis Ende des Jahres weitere 90 Millionen Packungen.

Eine Intensivstation für Corona-Patienten im Klinikum Stuttgart. Mit dem Medikament Paxlovid soll sich die Zahl der Krankenhaus-Aufenthalte nach Covid-19-Infektionen drastisch verringern. Foto: Marijan Murat / dpa

Obwohl die Pillen hauptsächlich im süddeutschen Freiburg produziert werden, sind andere Länder schneller als Deutschland: Die USA haben bereits Pillen für die Behandlung von 20 Millionen Patienten geordert, die Auslieferung hat begonnen, die ersten zehn Million Einheiten sollen bis Ende Juni an die Patienten gehen. Italien hat einen Vertrag über 600.000 Einheiten abgeschlossen, die ersten Pillen wurden schon Anfang Februar an Patienten verteilt. Japan hat den Kauf von 2 Millionen Einheiten vereinbart, dort werden Patienten bereits mit Paxlovid behandelt. Großbritannien hat bei Pfizer 2,7 Millionen Behandlungs-Einheiten geordert.

Kauft uns China die Corona-Pille weg?

Nun will auch noch China die Pille haben: Ausländische Impfstoffe hatte Peking eisern abgelehnt, für Paxlovid aber haben die Behörden vor kurzem eine bedingte Zulassung erteilt. Pfizer-Vorstandschef Albert Bourla reibt sich die Hände, er will mit Paxlovid schon dieses 22 Milliarden Dollar Umsatz machen: „Wir sind weltweit mit fast 100 Regierungen im Gespräch“, sagt er.

Aber auch die medizinischen Erwartungen sind hoch: Mit Paxlovid können laut EMA-Empfehlung vor allem positiv getestete, erwachsene Corona-Patienten mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf behandelt werden, sofern sie keine zusätzliche Sauerstoffversorgung benötigen. Paxlovid muss allerdings innerhalb der ersten fünf Tagen nach Auftreten erster Symptome eingenommen werden - über fünf Tage zwei Mal täglich. Die Pille reduziert laut Studien das Risiko, schwer zu erkranken, um bis zu 89 Prozent.

Der Wirkstoff Nimatrelvir stoppt ein Protein und verhindert, dass sich die Corona-Viren vermehren. Allerdings drohen Nebenwirkungen, etwa ein geschwächter Geschmackssinn, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen. Für Patienten mit schweren Nieren- und Leberfunktionsstörungen ist das Mittel nach EMA-Einschätzung nicht geeignet, gleiches gilt für Schwangere.

Auch wegen der vergleichsweise hohen Kosten von etwa 600 bis 700 Euro pro Behandlung betonen Experten, das Medikament sei kein Ersatz für eine Impfung der breiten Bevölkerung. Gesundheitsminister Lauterbach meint, Paxlovid eigne sich vor allem für die Behandlung von ungeimpften Risikopatienten.

Regierungsplan: So kommen Patienten an Paxlovid

Immerhin hat sein Ministerium das Verfahren geklärt, um Patientinnen und Patienten so „kontaktarm und schnell wie möglich“ die Therapie zu ermöglichen: Sobald ein positiver Corona-Schnelltest vorliege, sollten Patienten ihren Arzt kontaktieren, gegebenenfalls auch telefonisch.

Der Arzt stelle dann nach individueller Abwägung die Verordnung aus und übermittele sie direkt an eine Apotheke. „Die Apotheken dürfen die Arzneimittel nur bei Vorliegen einer ärztlichen Verschreibung beim Großhandel bestellen und Patienten abgeben“, erläutert das Ministerium unserer Redaktion. Die Patienten, bei denen parallel gegebenenfalls auch noch PCR-Test initiiert würde, sollen das Mittel in der Regel per Botendienst geliefert bekommen.

Fachleute meinen, am ehesten dürfte die Therapie für Menschen mit erhöhtem Risiko in Frage kommen – vor allem jene, die selbst keine Antikörper bilden können. Doch wer Paxlovid am Ende erhält, müssen die Ärzte in jedem Einzelfall abwägen. Die Frage stellt sich allerdings erst, wenn klar ist, wann wie viel von dem Medikament geliefert wird.

