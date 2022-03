Offizielle Einstellung von Missbrauchsverfahren gegen Prinz Andrew

Mi, 09.03.2022, 12.31 Uhr

Der Rechtsstreit wegen sexuellen Missbrauchs zwischen Prinz Andrew und einer zur Tatzeit 17-Jährigen ist beigelegt. Ein Bundesgericht in New York setzte nach der Zahlung einer Entschädigung eine "Vereinbarung über die Einstellung des Verfahrens" zwischen dem zweiten Sohn von Königin Elisabeth II. und der Klägerin Virginia Giuffre in Kraft. PORTRAIT COURT DU prince Andrew, duc d'York