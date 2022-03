Corona-Gipfel heute: Beschlussvorlage – Über diese Regeln beraten Bund und Länder

Bund und Länder kommen heute zu einem neuen Corona-Gipfel zusammen

Neben dem Krieg in der Ukraine geht es vor allem auch um die Corona-Lage in Deutschland

Was die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit dem Bundeskanzler beschließen könnten, lesen Sie hier

Trotz Rekord-Inzidenzen sollen ab dem 20. März alle tiefgreifenderen Corona-Maßnahmen wegfallen. Ein Gesetzentwurf der Ampel-Regierung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass ab dem 20. März nur noch Basisschutzmaßnahmen gelten sollen. Nur in Hotspots sollen auch weiterhin schärfere Maßnahmen möglich sein, allerdings auch nur dann, wenn das zuständige Landesparlament zuvor eine Gefahr durch die Corona-Lage feststellt.

Bevor Bundestag und Bundesrat die Änderung am Freitag beschließen sollen, beraten am Donnerstag die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die aktuelle Corona-Lage und die geplante Lockerungen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz geht es allerdings nicht nur um die Pandemie, auf der Tagesordnung stehen außerdem die Folgen des Ukraine-Kriegs und die Entwicklung der Energiepreise. Erste Beschlussvorlagen sind bereits durchgesickert.

Bund und Länder sprechen über Corona-Lockerungen

Im Februar hatten Bund und Länder verabredet, die aktuelle Corona-Lage und die Belastung der Kliniken noch einmal genau zu analysieren, bevor am 20. März alle einschneidenden Corona-Auflagen in Deutschland fallen sollen. Aus mehreren Bundesländern gab es zuletzt Kritik an der geplanten Änderungs des Infektionsschutzgesetzes. "So können wir doch nicht eine vernünftige Pandemiebekämpfung machen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag im bayerischen Landtag. Auch die niedersächsische und die baden-württembergische Regierung kritisierten den vorliegenden Entwurf und forderten Änderungen.

"Wir sind uns in der Landesregierung einig, dass das geplante Gesetz insuffizient ist", sagte der baden-württembergische Vizeministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart. Die Bundesregierung schiebe den Ländern mit den Entwurf in "verantwortungsloser Weise die Verantwortung zu, ohne ihnen Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie zu geben".

Forderungen nach schärferen Maßnahmen nach Übergangsfrist

Viele Bundesländer haben bereits angekündigt, die im Gesetzentwurf vorgesehen Übergangsfrist bis zum 2. April zu nutzen. In diesem Zeitraum können die Länder die bisher geltenden Corona-Maßnahmen weiterhin in Kraft lassen. Dies gilt etwa für Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Hessen und Thüringen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte am Mittwoch auch über die Frist hinaus mehr Möglichkeiten zur Umsetzung von Corona-Maßnahmen: "Die Pandemie ist nachweislich nicht vorbei und sie wird auch Anfang April nicht vorbei sein. Deshalb brauchen wir auch nach der Übergangszeit noch den bisherigen Instrumentenkasten."

Im Vorfeld der Beratungsrunde zwischen Bund und Ländern war nicht klar, ob am Donnerstag Beschlüsse gefasst werden, mittlerweile sind jedoch erste Beschlussvorlagen durchgesickert. Darin heißt es, die Ländern bedauerten, "dass die geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes weitestgehend ohne Beteiligung der Länder konzipiert worden sind, obwohl die Länder maßgeblich für den Vollzug zuständig sind." Gleichzeitig wollen die Ländern ihren Beschluss vom 16. Februar bekräftigten, in dem sie auch zukünftig Basisschutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gefordert hatten. Die von der Ampel-Koalition angestrebten Maßnahmen blieben hinter dem nötigen Schutzniveau zurück, heißt es.

MPK: Auch Gespräche über Folgen des Ukraine-Kriegs

Neben den Corona-Maßnahmen geht es am Donnerstag außerdem um den Krieg in der Ukraine und die Aufnahme von Geflüchteten sowie den Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen für Deutschland gehen. Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) hatte zuvor gefordert, auch über die hohen Energiepreise zu reden. „Wir müssen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine für Autofahrer, Privathaushalte und Unternehmen in Deutschland abmildern", sagte Hans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Mittwoch an, die Aufnahme der Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine werde das wichtigste Thema der Ministerpräsidentenkonferenz sein. „Es braucht klare Regeln für die Unterbringung der Menschen aus der Ukraine“, forderte der CSU-Vorsitzende. „Vor allem muss der Bund den Ländern und Kommunen die Kosten ersetzen und für eine Registrierung aller Schutzsuchenden sorgen.“

Bund und Ländern wollen Geflüchteten unbürokratisch Zuflucht gewähren

In einer ersten Beschlussvorlage verurteilen die Ländern den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fordern Russland dazu auf, die Kampfhandlung einzustellen. Die Prüfung weiterer Sanktionen durch den Bund würden außerdem durch die Länder unterstützt, heißt es weiter. Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder sprechen sich in der Vorlage außerdem dafür aus, dass Geflüchteten "schnell und möglichst unbürokratisch Zuflucht und Unterstützung gewährt werden muss". Dazu gehört unter anderem eine Beschleunigung der Registrierungsverfahren und eine Verteilung der Geflüchteten in den Bundesländern.

Gleichzeitig wollen Bund und Länder laut Beschlussvorlage die Krisenfestigkeit Deutschlands stärken. Dazu gehöre die Fortentwicklung des Bevölkerungsschutzes sowie der Umgang mit Cyber-Bedrohungen. In Bezug auf die steigenden Energiepreise will die Ministerpräsidentenkonferenz die "Anstrengungen für einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien" verstärken. Dazu sollen kurzfristig "Maßnahmen zur Beschleunigung der Energie-Transformation" auf den Weg gebracht werden. Außerdem sollen Alternativen für eine schnelle Unabhängigkeit von russischen Importen geprüft werden sowie der Ausbau der Infrastruktur zur Beschaffung von Flüssiggas beschleunigt werden.

