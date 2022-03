Mindestens fünf Tote durch Schüsse bei Tel Aviv

Mi, 30.03.2022, 08.31 Uhr

Bei mehreren Angriffen in der Nähe von Tel Aviv in Israel sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Nach Angaben von Bewohnern der Stadt Bnei Brak und Ramat Gan eröffnete ein Mann am Dienstagabend aus einem Auto heraus das Feuer auf Passanten. Die israelische Polizei gab an, einen Angreifer getötet zu haben.