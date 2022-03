Zara: Darum ist die neue Chefin so mächtig

Jedes Jahr werden über 5 Millionen Tonnen Kleidung in den Müll – und das allein in Deutschland. Mode geht auch Nachhaltiger: Wie, zeigt das Video.

Regale mit Ware bestücken, Hemden und Hosen zusammenlegen, den Boden fegen: 15 Jahre ist es her, dass Marta Ortega als Ladenhilfe in einer Boutique ihres Vaters anfing. Am 1. April ist sie von diesen Tätigkeiten weit entfernt. Denn Marta Ortega steigt zur mächtigsten Mode-Zarin der Welt auf.

Marta Ortega, 38 Jahre jung, ist die Tochter von Armancio Ortega, dem Gründer des spanischen Mode-Imperiums Inditex, zu dem Weltmarken wie Zara, Massimo Dutti oder Bershka gehören.

Zara-Mutterkonzern: Marta Ortega übernimmt den Chefposten

Armancio Ortega ist einer der erfolgreichsten und reichsten Mode-Unternehmer der Erde. Nun wird seine Tochter Chefin des Weltkonzerns. Doch auf die Gründertochter wartet eine gigantische Herausforderung: Sie muss den Konzern, der durch seine „Fast-Fashion-Kollektionen“ in die Kritik von Umweltschützern geraten ist, auf Nachhaltigkeitskurs bringen. Und zugleich die wirtschaftlichen Gefahren durch den Ukraine-Krieg abfedern.

Mit erst 38 Jahren steigt Marta Ortega zu einer der einflussreichsten Unternehmerinnen auf. Dabei war aller Anfang schwer. „Die erste Woche dachte ich, ich werde dies nicht überleben. Aber dann entwickelst du eine Art Sucht nach dem Laden“, beschrieb sie ihre erste Arbeitswoche in einem Bershka-Shop auf der Londoner High Street dem amerikanischen „Wall Street Journal“ in ihrem bisher einzigen Interview.

Jetzt wolle sie diese Erfahrung, an der Verkaufsfront gearbeitet zu haben, nicht mehr missen. Schließlich seien die mehr als 6654 Läden in 96 Ländern das Herz des Konzerns.

Marta Ortega wurde in dem Konzern aufgebaut

Als Ende des vergangenen Jahres bekannt geworden ist, dass Marta Ortega vom 1. April 2022 an das Ruder übernehmen werde, war das keine Überraschung. Ihr Vater und Inditex-Hauptaktionär, der inzwischen 86 Jahre alte Amancio Ortega, hatte sie seit dem Ende ihres Wirtschaftsstudiums an der Londoner European Business School zu seiner Nachfolgerin aufgebaut und ließ sie alle Konzernbereiche durchlaufen. „Ich bin mit diesem Unternehmen aufgewachsen“, ließ sich die designierte Inditex-Präsidentin in einer Konzernmitteilung zitieren.

In den vergangenen Jahren hatte sie bereits immer mehr Verantwortung im Mode-Imperium übernommen, das seine Zentrale in der nordwestspanischen Kleinstadt Arteixo hat. Zuletzt drückte die Mode-Erbin, die zwei Schuljahre auf dem Schweizer Internat Aiglon verbrachte, der Verkaufslinie von Zara Woman, der umsatzstärksten Kollektion des Mode-Giganten, ihren Stempel auf.

Marta Ortegas Vater brachte es vom Laufburschen zum Multi-Milliardär

„Ich habe von allen großartigen Profis gelernt, mit denen ich in den letzten 15 Jahren zusammengearbeitet habe“, sagte sie anlässlich ihrer Ernennung zur Inditex-Vorsitzenden. Am meisten dürfte sie von ihrem Vater gelernt haben, der sich von ganz unten mit harter Arbeit und Disziplin nach oben kämpfte.

Der Sohn eines Eisenbahners hatte seine Karriere mit 13 Jahren als Laufbursche in einem Hemdengeschäft begonnen. 1963 eröffnete er dann seinen ersten eigenen Laden, in dem er Bademäntel verkaufte. 1975 folgte der erste Zara-Shop, dessen Mode die Welt eroberte.

Pionier der Fast-Fashion-Mode

Heute regiert Amancio Ortega ein Imperium, zu dem neben den Weltmarken Zara, Bershka und Massimo Dutti auch die bekannten Labels Pull&Bear, Stradivarius Oysho, Zara Home und Uterqüe gehören. Er gilt als Pionier des Konzepts der Fast-Fashion-Mode, die ihren Umsatz dadurch ankurbelt, dass wöchentlich die Kollektionen in den Läden ausgetauscht werden. „Wegwerfmode“ nennen dies Kritiker, die auf die stärkere Kontrolle jener ökologischen und sozialen Standards pochen, auf die sich Inditex verpflichtet hat.

Der weitere Umbau des Mode-Riesen auf ein klimafreundliches und nachhaltiges Image dürfte eine der Schlüsselaufgaben für Marta Ortega werden. An Geld in der Firmenkasse mangelt es nicht. Der Konzern ist weitgehend schuldenfrei und durchschiffte ohne größere Probleme die Pandemie. Im vergangenen Jahr erzielte der Konzern einen Umsatz von 27,7 Milliarden Euro – gerade einmal 600 Millionen Euro weniger als im Vor-Pandemiejahr 2019. 4,3 Milliarden Euro standen am Ende als Gewinn vor Zinsen und Steuern – dreimal mehr als noch im Vorjahr.

Börsenwert stürzte zuletzt ab

Nun aber stellt der Ukraine-Krieg Ortega vor eine unerwartete Herausforderung. Mehr als 500 Geschäfte betreibt Inditex in Russland, sie sind derzeit geschlossen. Nach dem spanischen Heimatmarkt ist Russland der zweitwichtigste Markt für Inditex. In der Ukraine sind die einst 85 Geschäfte ebenfalls dicht. Entsprechend unter Druck geraten ist auch die Aktie des Unternehmens, seit Jahresbeginn hat sie fast um 30 Prozent nachgelassen.

Marta Ortega muss das Ruder herumreißen. Eigentlich hätte Amancio Ortega seine Tochter, jüngster Spross von drei Nachkommen, gerne bereits vor zehn Jahren, zu seinem 75 Geburtstag, zu seiner Nachfolgerin an der Konzernspitze gekürt. Doch mit 27 Jahren wäre sie damals noch zu unerfahren gewesen. Deswegen übernahm der Ortega-Vertraute und Spitzenmanager Pablo Isla vorübergehend das Ruder. Nun also, ein Jahrzehnt später, ist die Zeit reif für jene Frau, die vom „Wall Street Journal“ auf dem Titel der Modebeilage als „die Geheimwaffe Zaras“ vorgestellt wurde.

