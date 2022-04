McDonald's hat Probleme – Beliebter Burger und Pommes jetzt ausverkauft?

Butter wird 30 Prozent teurer: Aldi kündigt für kommende Woche an, die Preise für einige Produkte zu erhöhen. Die Preise im Supermarkt explodieren.

"Es gibt immer etwas, das uns verbindet." So bewirbt McDonald’s derzeit sein "BigMac"-Sandwich. Nur dieses "etwas" schien vorübergehend ausverkauft gewesen zu sein. Deutschlandweit häuften sich in den vergangenen Tagen Berichte, nach denen Kundinnen und Kunden der Fastfood-Kette ihre Lieblingsburger nicht bekommen hatten.

McDonald’s: Ausfälle im Sortiment

Ob Rib-Sandwich, Wrap oder eben das Aushängeschild des Burgerbraters: Nicht alle Restaurants konnten die zu jeder Tages- und Nachtzeit anbieten. Das bestätigte McDonald’s auch unserer Redaktion, sprach von "operativen Schwierigkeiten bei unserem Logistikpartner Havi", die zu einer teilweisen Beeinträchtigung bei der Belieferung der Restaurants geführt hätten.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Aldi erhöht Preise – Das kommt ab Montag auf die Kunden zu

Daher seien mancherorts bestimmte Produkte ausverkauft gewesen. "Aktuell ist das Problem allerdings behoben und es sollte keine Einschränkungen mehr im Produktsortiment geben", hieß es am Freitag in einer Mitteilung an unsere Redaktion.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

McDonald’s: Frittenfett wird knapp

Zumindest in einem Punkt scheint die Fastfood-Kette vom Ukraine-Krieg betroffen zu sein: Das Speiseöl zum frittieren von Pommes wird auch bei McDonald’s knapp. Am Donnerstag äußerte sich das Unternehmen bei Twitter: "Wegen der aktuell eingeschränkten Verfügbarkeiten werden wir den Anteil vorübergehend weiter reduzieren", hieß es da.

Wegen der aktuell eingeschränkten Verfügbarkeiten werden wir den Anteil vorübergehend weiter reduzieren. Ihr könnt aber natürlich weiterhin unsere Pommes in gewohnter Qualität bei uns bekommen 😊 (2/2) — McDonald's Deutschland (@McDonaldsDENews) March 31, 2022

Pommes seien aber weiterhin verfügbar, da eine Pflanzenölmischung zum Einsatz komme. "Dabei macht Sonnenblumenöl nur einen kleinen Teil aus." Die Ukraine ist einer der größten Exporteure für Sonnenblumenöl, 94 Prozent der deutschen Versorgung kommen von dort. (fmg)

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de