UN-Vollversammlung suspendiert Russlands Mitgliedschaft in Menschenrechtsrat

Do, 07.04.2022, 19.24 Uhr

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Russlands Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat wegen des Ukraine-Kriegs ausgesetzt. Bei einer Abstimmung in New York votierten 93 UN-Mitgliedstaaten für eine Supsendierung von Russlands Mitgliedschaft in dem UN-Organ.