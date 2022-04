Charlène teilt Familienbild auf Instagram: Ist sie doch noch in Monaco?

Ist Fürstin Charlène doch in Monaco? Zu Ostern teilte sie ein Foto auf Instagram, dass sie mit Albert und den beiden Kindern zeigt.

Charlene von Monaco ist mittlerweile die Fürstin von Monaco. So traf sie ihren damaligen Prinzen.

Der Aufenthaltsort von Monacos Fürstin Charlène gleicht einem Mysterium. Vor erst knapp einem Monat war die 44-Jährige nach einem langen Aufenthalt in Südafrika und einer Schweizer Klinik wieder zu ihrer Familie nach Monaco zurückgekehrt.

Doch bereits kurz nach ihrer Rückkehr soll die Fürstin das Land wieder verlassen haben – aufgrund von Erschöpfung. Offiziell gab es keine Angaben zu ihrem Aufenthaltsort, Gerüchten zufolge war Charlène nach Korsika gereist. Doch pünktlich zum Ostersonntag postete die Fürstin ein Bild auf ihrem schon länger verwaisten Instagram-Account.

Fürstin Charlène posiert mit ihrer Familie zu Ostern

Das Foto zeigt Fürstin Charlène mit ihrem Mann, Fürst Albert, sowie ihren beiden Kindern, den Zwillingen Jacques und Gabriella. Die Familie sitzt in einem mit Osterdekoration geschmückten Garten am Pool, die Kleidung ist perfekt abgestimmt. Dazu schrieb Charlène "Frohe Ostern".

In ihrer Instagram-Story zeigte sie zudem ein Bild, dass die Fürsten-Familie in einer Kirche zeigt, sowie ein weiteres Foto, dass offensichtlich bei dem Oster-Fotoshooting aufgenommen wurde. Tatsächlich sieht es so aus, als wäre die Familie wieder vereint – zumindest vorerst. (lhel)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

