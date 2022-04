LPS beim ESC 2022 für Slowenien: Ex-Schülerband will ins Finale

Berlin Die frühere Schülerband LPS will für Slowenien den Einzug in das Finale des ESC 2022 schaffen. Doch die Chancen stehen nicht sehr gut.

Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit. Auch der Kandidat von Deutschland steht schon fest.

Was 2018 im Musikraum des Gymnasiums Celje-Center in Slowenien begann, findet nun die große Bühne beim Eurovision Song Contest (ESC) im italienischen Turin. Als womöglich jüngste Teilnehmer wird die Band LPS Slowenien bei dem musikalischen Wettbewerb vertreten.

LPS – das steht für "Last Pizza Slice". "LPS stand zuerst für etwas ganz anderes auf Slowenisch. Mit dieser Bedeutung waren wir dann nicht mehr zufrieden, mochten aber das Akronym. Wir hatten also zuerst LPS und haben uns dann überlegt, was das bedeuten könnte", erklären die fünf Musiker gegenüber dem Nachrichtenblog "ESC kompakt".

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Slowenien beim ESC 2022: Fröhlicher Song mit deprimierendem Text

Eine etwas ungewöhnliche Herangehensweise – wie auch die Komposition ihres Songs „Disko“. Eigentlich wurde dieser mit einem Bossa-Nova-Rhythmus komponiert, Text und Stil entstanden erst im Anschluss. "Alle werden denken: 'Ja, das ist ein fröhlicher Song!' Aber sie werden den deprimierenden Text nicht verstehen und das macht für uns die Spannung aus", erklären die Fünf gegenüber dem Blog.

ESC 2022: Alle Hintergründe

Die jazzige Upbeat-Nummer handelt nämlich von einer zu Bruch gehenden Beziehung, weil jemand fremdging. Dazu gibt es mittlerweile auch ein Musikvideo, das im Comic-Stil die Geschichte des Textes erzählt.

LPS: Jury sah die Band beim ESC-Vorentscheid nur auf Platz 2

Um sich für die erste Halbfinal-Show in Turin zu qualifizieren, mussten Filip Vidušin (Gesang), Gašper Hlupič (Schlagzeug), Mark Semeja (E-Gitarre), Zala Velenšek (Bassgitarre, Tenor- und Altsaxophon) und Žiga Žvižej (E-Keyboard) an der Internet-Vorauswahl EMA Freš im Dezember 2021 teilnehmen. Zwölf sehr unterschiedliche Titel standen da zur Wahl - Von Rapsongs, Elektro-Popnummern, Folkloretitel, Balkanballaden bis hin zu dieser jazzigen Nummer. Entsprechend überraschend wurde LPS als einer von vier Beiträgen für die Vorentscheidung Evrovizijska Melodija ausgewählt, wo sie das Televoting zum Sieg katapultierte – beim Juryvoting landete die Band nur auf Platz zwei.

Mit "Disko" bringt Slowenien ein Genre auf die Bühne, das sicherlich hervorsticht. Vor allen Dingen durch den recht monoton, teilweise fast unsicher wirkende Gesang von Frontmann Filip Vidušin. Aber irgendwie ist genau das auch charmant, betont es doch die Jugendlichkeit, wirkt so erfrischend natürlich, fast schon naiv.

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Für Deutschland tritt bei ESC 2022 Malik Harris mit seinem Song "Rockstars" an. Foto: Britta Pedersen/dpa-POOL/dpa

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die albanische Kandidatin ist Ronela Hajati mit "Sekret". Foto: EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Für Armenien tritt Rosa Linn mit "Snap" an. Foto: Robert Koloyan/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Der australische Kandidat: Sheldon Riley singt "Not The Same". Foto: EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten LUM!X & Pia Maria repräsentierten beim ESC 2022 Österreich mit "Halo". Foto: Felix Vrantny/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Vertritt Aserbaidschan: Nadir Rustamli mit "Fade To Black". Foto: ICTIMAI TV/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Jérémie Makiese tritt mit "Miss You" für Belgien an. Foto: Henri Doyen/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die bulgarische Band Intelligent Music Project nimmt mit "Intention" teil. Foto: Orlin Nikolov/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Mia Dimšić ist die Kandidatin aus Kroation. Sie tritt mit "Guilty Pleasure" an. Foto: Goran Čižmešija /EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Zypern will sich den Sieg mit Andromache und "Ela" sichern. Foto: Konstantino Maolas/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Tschechien tritt mit einer Band an: We Are Domi mit "Lights Off". Foto: Barbora Nosková/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Reddi mit "The Show" will für Dänemark gewinnen. Foto: Agnete Schlichtkrull/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Für Estland tritt Stefan mit "Hope" an. Foto: Ako Lehemets/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die finnischen Kandidaten für den Eurovision Song Contest: The Rasmus mit "Jezebel". Foto: Venla Shalin/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Auch für Frankreich tritt eine Band an: Alvan & Ahez mit "Fulenn". Foto: Thomas Braut/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die griechische Kandidatin Amanda Georgiadi Tenfjord mit "die toegther". Foto: Kostas Karydas/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Andrea Koevska, auch bekannt nur unter ihrem Vornamen Andrea, ist eine nordmazedonische Sängerin. Beim ESC singt sie "Circles". Foto: Martin Trajanovski/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Brooke Scullion wird Irland mit dem Lied "That's Rich" vertreten. Foto: Ruth Medjber/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Chanel Terrero Martínez wird Spanien mit dem Lied "SloMo" vertreten. Foto: TVE/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die Band Circus Mircus treten mit "Lock Me In" für Georgien an. Foto: EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Citi Zēni singen "Eat Your Salad" für Lettland. Foto: Citi Zēni/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Cornelia Jakobs singt "Hold Me Closer" für Schweden. Foto: SVT/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Achille Lauro ist die Stimme für San Marino. Er geht mit dem Punkrock-Song "Stripper" ins Rennen. Foto: Luca D'Amelio/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Mahmood & Blanco singen "Brividi" für Italien. Foto: Giulia Bersani/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Marius Bear singt "Boys Do Cry" für die Schweiz. Foto: SRF/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Michael Ben David tritt mit "I.M" für Israel an. Foto: Shahar Arbiv/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Portugal wählt "Saudade saudade" von Maro für den Wettbewerb. Foto: Joey Schultz/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Emma Muscat singt "I Am What I Am" für Malta. Foto: Matthew B. Spiteri/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Kalush Orchestra tritt mit "Stefania" für die Ukraine an. Foto: Maxim Fesenko/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Serbien schickt Konstrakta mit "In corpore sano" zum ESC. Foto: Kosta Đurakovic/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die Nachwuchsband LPS geht mit "Disko" ins Rennen für Slowenien. Foto: RTV Slovenia/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Tiktok-Star Sam Ryder singt beim ESC für Großbritannien "Space Man". Foto: Parlophone Music/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Litauen schickt Monika Liu mi dem Lied "Sentimentai" zum Eurovision Song Contest. Foto: Monika Liu/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Moldavien schickt die Band Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov mit dem Lied "Trenuleţul" ins Rennen. Foto: Zdob şi Zdub/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Norwegen geht mit dem Lied "Give That Wolf A Banana" von Subwoolfer ins Rennen. Foto: NRK/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die Schweszern Systur treten mit "Með hækkandi sól" für Island auf. Foto: RÚV/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Vladana singt "Breathe" für Montenegro. Foto: Aleksandra Jovic/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Für Rumänien geht WRS mit "Llámame" ins Rennen. Foto: Vlad Adrei/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Ochman soll Polen mit "River" ins Finale führen. Foto: Slawomir Kuchanski/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Niederlande schicken S10 mit "De Diepte" zum ESC. Foto: Marie Wynants/EBU/Eurovision Song Contest

Slowenien: Kein Erfolg beim ESC

Dennoch sind die Erfolgsaussichten für die Band nicht besonders rosig. Die Buchmacher sehen Slowenien im hinteren Drittel der Platzierung. Für das nördlichste Land des ehemaligen Jugoslawiens nicht unbedingt ungewöhnlich.

Seit der ersten Teilnahme 1993 landeten nur sechs der 25 Beiträgen in der linken Tabellenhälfte (Top 13). Außerdem verpasste das Land zehnmal das Halbfinale und zählt damit mit zu den Ländern, die bisher am häufigsten im Halbfinale ausgeschieden sind. Nur die Schweiz ist noch häufiger – elfmal- ausgeschieden. Über Platz 7 ist das Slowenien bisher nicht hinausgekommen.

Ob LPS es in das Finale am 14. Mai auftreten darf, erfahren sie bereits am 10. Mai. Da findet nämlich das erste Halbfinale statt, bei dem die Band als Startnummer Fünf antreten soll.

ESC 2022: Alle News

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de