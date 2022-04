Edeka-Filiale führt Maskenpflicht wieder ein – für eine Stunde am Tag

Anfang April sind in Deutschland die meisten Corona-Schutzmaßnahmen weggefallen. Dazu gehört auch die Maskenpflicht in Innenräumen. Sie gilt mittlerweile nur noch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie im Nah- und Fernverkehr und in Flugzeugen. Ausnahmen gibt es nur für sogenannte Hotspots – hier können auch weiterhin schärfere Maßnahmen verhängt werden.

Grundsätzlich müssen daher auch in Geschäften wie etwa Supermärkten oder Discountern keine Masken mehr getragen werden. Eine Filiale der Supermarkt-Kette Edeka führte die Maskenpflicht nun jedoch wieder ein – allerdings nur für eine Stunde am Tag. In diesen Zeitraum sollen jetzt wieder alle Kundinnen und Kunden des Edeka-Marktes Endt in Mönchengladbach Masken tragen, damit Risikogruppen wie ältere Menschen oder chronisch kranke und körperlich beeinträchtigte Personen geschützt einkaufen können.

Maskenpflicht bei Edeka: Nutzer kritisieren Uhrzeit

Ein Nutzer teilte auf Twitter ein Bild eines Aushangs am Eingang des Supermarkts, der auf die neue Regelung hinweist. Darauf heißt es, dass alle Kundinnen und Kunden dazu verpflichtet würden, "montags bis samstags zwischen 7-8 Uhr morgens einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen".

Möglich ist das, weil Supermärkte und Geschäfte auch entgegen der aktuellen Corona-Maßnahmen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und eigenständig eine Maskenpflicht umsetzen können. Bei einigen Kundinnen und Kunden kommt der Vorstoß gut an. Eine Nutzerin kommentierte unter dem Twitter-Post etwa: "Das ist doch klasse und total nachahmenswert!". Lesen Sie auch: Aldi ermahnt Kunden vor Öl-Regal – und sorgt für Empörung

Gleichzeitig gibt es allerdings auch viel Kritik. "Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht", kommentiert eine andere Nutzerin und schreibt weiter: "Gerade die älteren und beeinträchtigten Menschen können nicht so früh ihre Einkäufe erledigen." Nicht nur die Uhrzeit, auch die Zeitspanne wird sorgt für Unmut. "Gutes Vorbild, ich halte aber 60 Minuten für zu wenig Zeit, besser wären 90 Minuten oder zwei Stunden", schreibt eine weitere Nutzerin. (csr)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

