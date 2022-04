Nicole hat Brustkrebs: Schlagersängerin macht Diagnose öffentlich

Die Schlagersängerin Nicole hat Brustkrebs, wie die "Bild" exklusiv berichtet. Laut Informationen der Zeitung wurde die Diagnose bereits im Dezember 2020 gestellt. Nachdem ihre Ärztin zwei Tumore in der rechten Brust der 57-Jährigen entdeckt hatte, habe eine Biopsie ergeben, dass es sich um bösartige Geschwüre handelt.

Wie die Schlagersängerin der "Bild" sagte, sei sie kurz nach der Diagnose operiert worden, im Januar habe sie mit der Chemotherapie angefangen. "Die Tumore waren klein, aber aggressiv", sagte Nicole der Zeitung. Wegen der Chemotherapie habe sie Haare, Wimpern, Augenbrauen und Nägel verloren: "Mein Leben lang trug ich nur lange Haare und plötzlich hatte ich eine Glatze. Das war hart." Lesen Sie auch: Nach Krebs zurück ins Leben: So schafften es diese Frauen

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nicole: Brustkrebs-Diagnose durch Zufall

Auch auf Instagram äußerte sich die Sängerin zu der Krankheit. Dazu veröffentlichte sie einen längeren Brief, in dem sie davon berichtet, was sie in den letzten 16 Monaten seit der Krebsdiagnose durchmachte. Ihre Fans unterstützen sie in den Kommentaren und sprechen ihr Mut zu.

Die Krankheit sei zufällig bei ihr entdeckt worden. Eigentlich habe Nicole mit ihrem Mann im Dezember 2020 nach Südafrika fliegen wollen. Wegen Corona hätten sie die Reise jedoch abgesagt und sich stattdessen dazu entschieden, das Haus zu renovieren und aufgeschobene Arzttermine wahrzunehmen.

Nicole gewann im Jahr 1982 den Eurovision Song Contest für Deutschland mit "Ein bisschen Frieden". Sie war die erste Deutsche überhaupt, die den ESC für sich entscheiden konnte. (lhel)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de