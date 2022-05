9-Euro-Ticket: Versteckte Funktion findet Routen im DB Navigator

Berlin. Ab Juni soll das 9-Euro-Ticket verfügbar sein. Mit einem einfachen Trick finden Sie alle mit dem Ticket fahrbaren Routen in der DB App.

Das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV gibt es jeweils für drei Monate von Juni bis August. Mit Regionalzügen kann man sogar an die Ostsee fahren. Welche Regionalbahnstrecken das sind, zeigt das Video.

Mit dem 9-Euro-Ticket direkt günstig an die Ostsee

Monatsticket 9-Euro-Ticket: So finden Sie mögliche Routen im DB Navigator

In den Monaten Juni, Juli und August kann in Deutschland der Nah- und Regionalverkehr für nur neun Euro im Monat genutzt werden. Möglich macht das das sogenannte 9-Euro-Ticket, das Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung ist. Damit kann für insgesamt 27 Euro drei Monate lang mit allen Verkehrsmittel des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland gefahren werden.

Auch wenn das 9-Euro-Ticket vor allem Pendlerinnen und Pendler entlasten soll, muss es nicht nur für den Weg zur Arbeit genutzt werden. Auch längere Strecken können in Deutschland mit dem Regionalverkehr zurückgelegt werden. Um heraus zu finden, welche Routen mit den 9-Euro-Ticket kostengünstig gefahren werden können, bietet sich die Navigator App der Deutschen Bahn an. Mit einem einfachen Trick kann man sich dort alle möglichen Strecken anzeigen lassen.

DB Navigator filtert mit 9-Euro-Ticket fahrbare Strecken heraus

Dafür gibt man zunächst ganz normal den Start- und Zielbahnhof ein und wählt außerdem Datum und Uhrzeit aus. Dann tippt man auf das kleine graue Feld oberhalb des "Suchen"-Buttons. Nun öffnet sich ein neues Fenster mit dem Titel "Suchoptionen". Neben dem Reiter "Reisende" findet sich ein weiterer Reiter mit der Bezeichnung "Optionen". Klickt man darauf, kann man unter anderem Zwischenstopps oder Umsteigezeiten auswählen, aber auch die Verkehrsmittel, die man für die Fahrt nutzen möchte. Hier wählt man nun die Option "Nur Nah-/Regionalverkehr" aus und drückt auf "fertig".

Alle Routen, die nun in den Suchergebnissen angezeigt werden, können mit dem 9-Euro-Ticket gefahren werden. Züge des Fernverkehrs, für die das Ticket nicht gültig ist, werden automatisch herausgefiltert. Wer größere Entfernungen hinter sich bringen will, muss dann allerdings mit längeren Fahrtzeiten und mehreren Umstiegen rechnen. Auch für kürzere Strecken, beispielsweise zu Ausflugsziele im Umland, lohnt sich allerdings der Blick in die DB App.

