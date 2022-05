Frauen dürfen in Afghanistan nur noch mit Burka auf die Straße

Sa, 07.05.2022, 13.02 Uhr

In Afghanistan werden Frauenrechte weiter eingeschränkt. Die Taliban schreiben Frauen vor, in der Öffentlichkeit nur noch Burka zu tragen. Dies sei "traditionell und respektvoll", hieß es in einem Erlass.