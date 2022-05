Corona: RKI meldet Zahlen ++ Weitere "Fieber"-Todesfälle in Nordkorea

Patientenschützer fordern zusätzliche Steuermittel für die Versorgung von Long-Covid-Patienten

Argentinien befindet sich laut der Regierung in der "vierten" Corona-Infektionswelle

Nordkorea meldet weitere Todesfälle während des Corona-Ausbruchs

Laut RKI ist die Inzidenz am Dienstag weiter gesunken

Allerdings liefern die RKI-Zahlen kein vollständiges Bild der Infektionslage

Die Gesundheitsminister wollen sich für eine Coronawelle ab Herbst rüsten

Berlin. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter leicht gesunken. Am Dienstag meldete das RKI eine Inzidenz von 437,6. Am Vortag lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 439,2.

Zu beachten ist dennoch, dass die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage liefert. Viele Gesundheitsämter in Deutschland melden ihre Corona-Fallzahlen nicht oder nicht mehr vollständig. Am Dienstagmorgen verzeichnete das RKI außerdem 86.252 Neuinfektionen.







Corona-News von Dienstag, 17. Mai: Patientenschützer fordern Steuermittel für Long-Covid-Versorgung

5.12 Uhr: Für die bundesweite Versorgung von Menschen mit länger anhaltenden Beschwerden nach Corona-Infektionen sind aus Sicht von Patientenschützern zusätzliche Steuermittel nötig. "Die Bundesregierung ist aufgefordert, einen Post-Covid-Fonds aufzulegen", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Dies allein im laufenden Budget der Kranken- und Pflegekassen zu machen, werde nicht möglich sein. Deutschlandweit arbeitende Ambulanzen an Krankenhäusern, Pflegeheimen, Versorgungszentren und Praxen müssten in der Lage sein, einer großen Patientenzahl therapeutische Hilfe anzubieten.

Unter Long Covid werden laut dem Papier Beschwerden zusammengefasst, die mit einer Sars-CoV-2-Infektion verbunden werden und noch später als vier Wochen danach bestehen. Eine Unterform sei Post-Covid – dabei bestünden "anderweitig nicht erklärbare Symptome" noch drei Monate nach der Corona-Infektion. Zur Häufigkeit hieß es, dass laut epidemiologischen Studien eine Mehrheit der Menschen, die mit schwerem Covid-19-Verlauf auf Intensivstationen behandelt wurden, Langzeitkomplikationen entwickle. Nach milder Infektion erfüllten etwa 10 Prozent der Betroffenen die Post-Covid-Kriterien.

Brysch forderte, das Leiden der Menschen müsse endlich ernstgenommen werden. "Wie bei der Impfung, der Testung und der wirtschaftlichen Unterstützung muss die Versorgung der Patienten mit Langzeitfolgen eine öffentliche Aufgabe werden."

Argentinien laut Regierung in "vierter" Corona-Infektionswelle

4.59 Uhr: In Argentinien hat nach Angaben von Gesundheitsministerin Carla Vizzotti die "vierte Welle" des Coronavirus begonnen. Das Land sei jedoch in einer "völlig anderen Situation als bei den vorherigen Wellen", sagte die Ministerin am Montag. Sie befürchte "keinen Anstieg der Todesfälle oder der auf der Intensivstation liegenden Personen". Die Zahl der Corona-Fälle in Argentinien hatte sich im Wochenvergleich auf knapp 34.000 verdoppelt. Vizzotti schloss dennoch eine Rückkehr zu Lockdowns aus.

Das Land hat bislang 128.776 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gezählt. Zu Beginn der Pandemie hatte Argentinien einen der strengsten Lockdowns der Welt verhängt, die Maßnahmen danach jedoch Schritt für Schritt wieder abgebaut. Vier von fünf Argentiniern haben zwei Impfdosen erhalten, jeder Zweite eine Auffrischung.

Nordkorea meldet weitere sechs Tote durch "Fieber" während Corona-Ausbruchs

1.40 Uhr: Nordkorea hat während des Corona-Ausbruchs in dem international isolierten Land sechs weitere Todesfälle durch "Fieber" vermeldet. Die Zahl der Toten habe sich dadurch Stand Montagabend auf 56 erhöht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstagmorgen (Ortszeit). Insgesamt seien mehr als 1.483.060 Menschen an "Fieber" erkrankt und mindestens 663.910 Menschen medizinisch behandelt worden.

Die Armee sei zu "allen Apotheken" in der Hauptstadt Pjöngjang entsandt worden und habe mit der Lieferung von Medikamenten begonnen. Dadurch sollten die "Abweichungen bei der Versorgung mit Medikamenten sofort behoben werden", schrieb KCNA weiter. Es laufe zudem eine große Aufklärungskampagne der Bevölkerung über die "getarnte Omikron-Variante" des Coronavirus. Zudem seien tausende Beamte, Lehrer und Medizinstudenten für die Suche nach Infizierten herangezogen worden.

Ein Angestellter oder eine Angestellte der Pjöngjang Dental Hygiene Products Factory desinfiziert den Boden eines Speisesaals, da der Staat die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Krankheiten verstärkt hat. Foto: Cha Song Ho/AP/dpa

Corona-News von Montag, 16. Mai: Gesundheitsminister wollen sich für Coronawelle ab Herbst rüsten

15.54 Uhr: Bund und Länder wollen sich möglichst schnell für eine mögliche neue Coronawelle ab Herbst rüsten. Das vereinbarten die Gesundheitsminister am Montag bei einer gemeinsamen Videoschalte. "Die Coronapandemie ist noch nicht vorbei – wir dürfen uns nicht von den aktuell rückläufigen Inzidenzen täuschen lassen", erklärte Sachsen-Anhalts Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD), die derzeit der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vorsitzt, in Magdeburg.

Im Herbst und Winter müsse mit dem Auftreten neuer Virusvarianten gerechnet werden. "Darum sollte das Bundesgesundheitsministerium möglichst rasch einen Masterplan zur Bekämpfung der Coronapandemie ausarbeiten und gemeinsam mit den Ländern abstimmen", erklärte Grimm-Benne nach der Videoschalte mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Zu den Maßnahmen für den Herbst gehören laut GMK-Beschluss insbesondere die Möglichkeit zur Anordnung einer generellen Maskenpflicht in Innenräumen, die für 2G- oder 3G-Regelungen nötige Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises mit entsprechender Zugangsbeschränkung für risikogefährdete Bereiche und Einrichtungen sowie die Verpflichtung zur Erstellung von Infektionsschutzkonzepten.

EU-Firmen beklagen Covid-Beschränkungen und Unsicherheit in China

13.58 Uhr: Die in China tätigen europäischen Unternehmen leiden stark unter den seit Wochen anhaltenden Beschränkungen durch die strikte chinesische Null-Covid-Strategie. Der Vorsitzende der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke, beklagte am Montag auch die starke Unberechenbarkeit der Situation. "Die Unsicherheit macht alles sehr schwierig. Was passiert als nächstes? Wann wird der nächste Lockdown umgesetzt?" Unternehmen brauchten Vorhersehbarkeit.

Wie Vertreter der Kammer berichteten, ist der Transport im Land stark zurückgegangen. Güterverkehr zwischen Städten sei schwierig. Betriebe müssten ihre Produktion aussetzen oder reduzieren. Lieferketten seien unterbrochen. Ein Großteil der Metropolen sei von Beschränkungen wegen teils kleinerer Covid-Ausbrüche betroffen. Der Lockdown in Shanghai, dem Wirtschafts- und Finanzzentrum des Landes, mit strengen Ausgangssperren für Millionen dauere seit sechs Wochen an.

