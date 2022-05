"Die Ärzte" sagen diese zwei Konzerte ihrer Tour 2022 ab

Berlin. "Die Ärzte" haben kurzfristig Konzerte abgesagt. Die Punk-Band sollte im Mai Konzerte in der Hauptstadt spielen. Das ist der Grund.

"Die Ärzte" haben ihre nächsten zwei Konzerte in Berlin abgesagt. Wie die Band auf ihrer Homepage verkündet, müssen der in der Columbiahalle und der im Metropol geplante Auftritt wegen Krankheit abgesagt werden.

"Die Hoffnung war groß, die gravierende Besserung blieb aber aus: Folglich müssen wir leider auch die kommenden beiden Shows im Metropol (20.5.2022) und in der Columbiahalle (21.5.2022) aus Krankheitsgründen verschieben", schreibt die Band auf ihrer Homepage. Derzeit werde nach Ersatzterminen gesucht.

"Die Ärzte" haben die Tour in Berlin begonnen

Anfang Mai hatte die Band ihre "Berlin Tour MMXXII" im Club „Schokoladen“ in Berlin-Mitte gestartet, in den gerade einmal 120 Fans passen. Mit ihren Auftritten wollen "Die Ärzte" die Musikszene in Berlin unterstützen, die besonders unter der Corona-Pandemie gelitten hat.

Nach den Konzerten in der Hauptstadt startet die Band im Juni ihre Stadiontour mit 20 Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

