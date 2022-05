Rammstein: Heftige Unwetter in Leipzig erwartet – Fällt das Konzert aus?

Berlin. Hagel und Starkregen in Leipzig erwartet. Das erste Deutschland-Konzert der Rammstein-Tour am Freitagabend könnte ungemütlich werden.

Nach dem Tourauftakt am vergangenen Wochenende in Prag, wollen Rammstein mit Sänger Till Lindemann an diesem Freitag (20. Mai) in der Leipziger Red Bull Arena auftreten. Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet genau zum Rammstein-Konzert eine „Schwergewitterlage“. „Sehr wahrscheinlich“ sind demnach sogar tischtennisballgroße Hagelkörner. Auch Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde sind möglich.

Aus Gründen der Dramaturgie mögen hefte Unwetterlagen durchaus zum apokalyptischen Rammstein-Programm passen, sicherheitstechnisch ganz unbedenklich ist die Unwetterlage jedoch wohl nicht. „Genau in den ersten Konzertstunden wird es wirklich kritisch“ bewertet Meteorologin Cathleen Hickmann vom DWD gegenüber "t-online" die Lage. „Gegen 22 Uhr, spätestens um Mitternacht dürfte es vorbei sein.“

Rammstein-Konzert in Leipzig: Bisher keine Absage vom Veranstalter

Beim DWD laufen deshalb bereits die Vorbereitungen: „Wir arbeiten an Konzepten, um die Bevölkerung rechtzeitig zu informieren.“ Dass Leipzig am Freitag komplett von Unwettern verschont bleibt, sei derweil theoretisch möglich, aber nach aktuellen Prognosen unwahrscheinlich.

Aktuell gibt es vom Veranstalter keine Meldung, dass das Rammstein-Konzert abgesagt werden soll. Die Stadion-Tour wurde bereits zweimal coronabedingt verschoben. (bef)

