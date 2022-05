Sewerodonezk in der Ost-Ukraine unter Dauerbeschuss

Fr, 20.05.2022, 18.05 Uhr

Die Stadt Sewerodonezk im Osten der Ukraine steht unter russischem Dauerbeschuss. Diese und die Nachbarstadt Lyssytschansk sind die letzte Orten in der Region Luhansk, in der die Ukraine noch Widerstand leistet. AFPTV hat Bürger getroffen, die seit drei Monaten immer wieder Zuflucht in einem Keller suchen - ohne Wasser und Strom.