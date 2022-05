Wein aus der Wüste

Fr, 27.05.2022, 12.44 Uhr

In der trockensten Region der Erde gedeiht ein besonderer Tropfen: In weit über 2000 Meter Höhe und bei großen Temperaturschwankungen wird Weinbau in der Atacama-Wüste zu einer echten Herausforderung.