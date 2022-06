Deutsche Bahn: Was sich ab Sonntag beim Bahnfahren ändert

Berlin. Ab dem 12. Juni tritt der neue Sommerfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Die Bahn sieht allerdings auch noch weitere Änderungen vor.

Das 9-Euro-Ticket sorgt gerade für Ärger. Denn nicht in jedem Regionalzug gilt das Ticket. Das Video erklärt, wo das Ticket nicht gilt.

Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer erwarten ab dem 12. Juni wieder einige Änderungen – denn am Sonntag tritt der neue Fahrplan in Kraft. Neben einigen neuen Verbindungen sieht die Deutsche Bahn allerdings auch eine Preiserhöhung vor.

Zweimal jährlich wechselt die Deutsche Bahn ihren Fahrplan. Der große Fahrplanwechsel findet immer im Dezember statt. Im Juni folgt dann der kleine Wechsel, bei dem es meist deutlich weniger Neuerungen gibt als im Winter. Dennoch plant die Bahn auch in diesem Jahr einige Änderungen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deutsche Bahn: Neue Verbindungen ab dem 12. Juni

Zum einen erweitert die Bahn das Fahrplanangebot über die Sommermonate um einige zusätzliche Verbindungen. So verkehren ab dem 12. Juni vier weitere Züge zwischen Warnemünde, Rostock und Berlin, außerdem gibt es eine neue Direktverbindung von Dresden über Berlin bis nach Binz beziehungsweise Stralsund. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Kopenhagen wird aufgestockt.

Neben den temporären Erweiterungen kommen auch einige dauerhafte Verbindungen hinzu. Dazu gehört etwa die Strecke zwischen Chemnitz und Freiberg in Sachsen und die Direktverbindung zwischen Flensburg und Prag. Zusätzlich dazu wird die ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Köln verstärkt und es verkehrt ein weiterer EC auf der Strecke von Lindau-Reutin nach Zürich. Alle, die nicht mit dem 9-Euro-Ticket an den Strand fahren wollen, dürften sich außerdem über die Rückkehr der IC-Verbindung zwischen Berlin und Westerland auf Sylt freuen.

Lesen Sie auch: Neues Zug-Design präsentiert: So bequem ist es im ICE3neo

Deutsche Bahn plant Preiserhöhungen

Neben den Fahrplanänderungen sieht die Bahn allerdings auch Anpassungen bei den Angeboten vor. Zum einen wird das 20-Fahrten-Ticket um ein weiteres Jahr verlängert und um eine 10-Fahrten-Variante erweitert. Für viele Kundinnen und Kunden eher nicht so erfreulich sein dürfte die Erhöhung der Reservierungsgebühren. Diese steigen ab dem 12. Juni auf 4,50 Euro in der 2. Klasse und 5,90 Euro in der ersten Klasse. Auch die Fahrradkarte wird teurer und kostet dann einheitlich 9 Euro.

(csr)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de