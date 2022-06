Rotterdam: Ein grünes Dorf über der Stadt

Sa, 11.06.2022, 15.57 Uhr

In knapp 30 Metern Höhe verbindet ein Steg das Rotterdamer World Trade Center mit einem Kaufhausdach. Er ist Teil eines Rundgangs in luftiger Höhe über der niederländischen Hafenstadt, der zeigen will, welche Möglichkeiten Flachdächer bieten.