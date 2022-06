Polizistenmorde von Kusel: Hauptangeklagter macht Notwehr geltend

Di, 21.06.2022, 17.19 Uhr

Im Prozess um den Doppelmord an zwei Polizisten bei Kusel hat der Hauptangeklagte zum Auftakt zwar Schüsse eingeräumt, will diese aber in einer Art Notwehrsituation abgegeben haben. Bei der Polizeikontrolle im Januar auf einer Landstraße waren zwei Beamte erschossen worden.