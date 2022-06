Afghanistan: Schweres Erdbeben – Zahl der Toten steigt dramatisch

Berlin. Bei einem heftigen Erdbeben in in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind offenbar mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen.

Es ist später Abend, als an der Grenze von Afghanistan und Pakistan der Boden zu wackeln beginnt. Bei dem heftigen Erdbeben am Dienstagabend (Ortszeit) in der Grenzregion sind nach offiziellen Angaben mindestens 920 Menschen ums Leben gekommen. Zuerst war von über 250 Todesopfern die Rede gewesen.

Mindestens 600 weitere Bewohner der Grenzprovinzen seien bei dem Beben am späten Dienstagabend (Ortszeit) verletzt worden, sagte der stellvertretende Taliban-Staatsminister für Katastrophenmanagement, Maulawi Scharafuddin Muslim, am Mittwoch. Ein Sprecher der regierenden Taliban hatte zuvor bekannt gegeben, dass Dutzende Häusern in vier betroffenen Distrikten der an Pakistan grenzenden Provinzen eingestürzt seien. Örtliche Medien berichteten, ein Dorf sei komplett zerstört worden.

Zerstörtes Haus in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion. Foto: dpa

Erdbeben in Afghanistan: Angaben zur Stärke schwanken

Die US-Erdbebenwarte (USGS) vermeldete für das Beben kurz vor 23.00 Uhr am Dienstag (Ortszeit) die Stärke 5.9 sowie ein etwas schwächeres Nachbeben. Demnach befand sich das Zentrum des Bebens rund 50 Kilometer südwestlich der Stadt Chost nahe der Grenze zu Pakistan in rund zehn Kilometern Tiefe. Pakistanische Behörden hatten das Beben mit einer Stärke von 6.1 registriert.

Den pakistanischen Angaben zufolge waren die Erschütterungen in weiten Teilen des Landes, in der Hauptstadt Islamabad und selbst in Lahore im Osten des Landes zu spüren. Örtliche Einsatzkräfte versuchten laut der Katastrophenschutzbehörde, sich einen Zugang in die betroffene abgelegene Bergregion zu verschaffen. Zu Schäden und Opfern gab es von pakistanischer Seite zunächst keine Angaben.

Erdbeben sind in Afghanistan und vor allem in der Bergkette Hindukusch keine Seltenheit. Wegen der mangelhaften Bausubstanz vieler afghanischer Häuser sind die Schäden oft verheerend. (dpa/bef/bml)

