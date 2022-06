Urlaub: Ryanair, Lufthansa, Easyjet – wo jetzt Flüge ausfallen

Die Ferienzeit steht vor der Tür – doch für viele Menschen könnte der Weg in den Urlaub zum Stressfaktor werden. Die Airlines haben bereits zahlreiche Streichungen und Ausfälle angekündigt. Auch bei der Abfertigung am Flughafen kommt es zu stundenlangen Wartezeiten.

Grund dafür ist Personalmangel. Als der Reiseverkehr während der Corona-Pandemie stillstand, wurde viel Personal abgebaut. Zahlreiche Mitarbeitende orientierten sich um und kehrten der Branche den Rücken zu. Jetzt, wo die Reiselust der Menschen zurückgekehrt ist, fehlt das Personal.

Aber welche Airlines streichen jetzt Flüge? Und welche Routen und Flughäfen sind besonders betroffen? Ein Überblick.

Lufthansa streicht über 3.000 Flüge

Erst vor kurzem hatte die Lufthansa angekündigt, im Juli etwa 900 Flüge innerhalb Deutschlands zu streichen. Betroffen waren davon Flüge am Freitag, Samstag und Sonntag. Nun hat das Unternehmen noch einmal nachgelegt und weitere 2.200 Flüge an den Drehkreuzen in Frankfurt am Main und in München gecancelt.

Es könnte außerdem zu Zeitenänderungen kommen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. "Streiks der Flugsicherheit, Wetterereignisse und insbesondere eine erhöhte Corona-Krankenquote haben das System nun zusätzlich belastet", erklärte der Lufthansa-Sprecher am Donnerstag.

Nach Angaben des Sprechers betreffen die Streichungen vor allem Ziele innerhalb Deutschlands und Europas. Reisende in Richtung Mittelmeer müssen wohl keine Ausfälle befürchten. Die in der Ferienzeit gut ausgelasteten klassischen Urlaubsziele sollen weiterhin planmäßig angeflogen werden.

Eurowings erwartet weitere Streichungen im August

Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings hat für Juli bereits Hunderte Flüge gestrichen – und rechnet mit weiteren Ausfällen. Für August seien ähnliche Anpassungen zu erwarten, "wenn sich die Personalsituation an Airports bei Sicherheitskontrollen, Bodenverkehrsdiensten, Flugsicherung etc. nicht verbessert", sagte ein Sprecher. "Zudem beobachten wir mit Sorge die wieder steigenden Corona-Inzidenzen, die sich in höheren Krankenständen bei allen Systempartnern der Prozesskette widerspiegeln."

Wie bei Lufthansa sollen auch bei Eurowings die klassischen Urlaubsstrecken weitgehend ausgenommen werden. Wegfallen sollen vor allem Flüge innerhalb Deutschlands und Europas, zu denen es alternative Reisemöglichkeiten etwa mit der Bahn gibt.

So fliege Eurowings statt zehnmal eben nur neunmal pro Tag von Düsseldorf nach Mallorca – und im Idealfall kämen alle vorgesehenen Passagiere am geplanten Tag an ihr Ziel.

Streiks bei Ryanair und Brussel Airlines

Verschärft wird die Situation derzeit außerdem durch Streiks bei der irischen Airline Ryanair und bei der belgischen Fluggesellschaft Brussel Airlines. Bei Brussels Airlines legen Kabinenpersonal und Piloten bis Samstag die Arbeit nieder.

Die Beschäftigten der Lufthansa-Tochter kritisieren unter anderem die hohe Arbeitsbelastung. Von Freitag bis Sonntag kommt ein Arbeitskampf von Mitarbeitern der irischen Billigairline Ryanair in Belgien hinzu.

In Spanien sollten nach Medienberichten hingegen alle geplanten Ryanair-Flüge stattfinden. Ryanair soll alle Mitarbeitenden unter Hinweis auf eine Anordnung der Regierung verpflichtet haben, zu arbeiten. Die spanischen Gewerkschaften hatten zunächst zu Streiks an sechs Tagen aufgerufen.

Easyjet und Lauda Europe kündigen ebenfalls Streiks an

Anfang Juli könnte Spanien allerdings ein weiterer Streik drohen: Mitten im Ferientrubel will das Kabinenpersonal der Billigairline Easyjet an insgesamt neun Tagen für mehr Geld streiken. Die Arbeitsniederlegungen seien für die Tage zwischen dem 1. und dem 3. Juli, zwischen dem 15. und dem 17. Juli sowie zwischen dem 29. und dem 31. Juli angesetzt worden, teilte die zuständige spanische Gewerkschaft USO mit.

Die britische Fluggesellschaft Easyjet habe in Barcelona, Palma de Mallorca und Málaga 450 Flugbegleiter stationiert, hieß es.

Und damit nicht genug. Auch das Personal von Lauda Europe hat Streiks angekündigt. Die Ryanair-Tochter will an allen Wochenenden im Juli die Arbeit niederlegen. Lauda Europe führt für Ryanair mehrere Flüge von Mallorca nach Deutschland durch.

Personalmängel an den Flughäfen

Doch nicht nur der Personalmangel bei den Fluggesellschaften sowie mehrere Streiks sorgen für Turbulenzen. Auch an den Flughäfen fehlen Tausende Mitarbeitende. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge bräuchten die deutschen Flughäfen derzeit rund 7200 zusätzliche Fachkräfte.

Zugleich gebe es "keine Reserven mehr am Arbeitsmarkt", um diese Lücken beim Luft- und Bodenpersonal zu füllen, warnt das IW. Wegen der Corona-Pandemie sei viel Personal abgebaut worden und die Beschäftigten hätten sich oft umorientiert.

An den Flughäfen kommt es deshalb zu langen Wartezeiten. Flugreisenden wird daher geraten, schon deutlich früher als normalerweise am Flughafen zu sein und digitale Angebote wie den Online-Check-In zu nutzen. Außerdem sollte das Handgepäck auf das Nötigste reduziert werden.

Wie finde ich heraus, ob mein Flug betroffen ist?

Nach Angaben der Airlines sollen Reisende rechtzeitig per Mail oder SMS informiert werden, wenn sie von den Ausfällen betroffen sind. Gleiches gilt für Urlauberinnen und Urlauber, die über Veranstalter gebucht haben: Sie werden in der Regel durch den jeweiligen Anbieter informiert.

Der Flugstatus kann außerdem über die Webseiten der Airlines überprüft werden. Dafür werden in den meisten Fällen entweder Datum sowie An- und Abflugort oder die Buchungsnummer benötigt. Alternativ können Kundinnen und Kunden sich auch telefonisch an den Kundenservice der Fluggesellschaften wenden. (csr/dpa)

