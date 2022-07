Kugel im Fall der getöteten Journalistin Abu Akleh an USA übergeben

So, 03.07.2022, 15.52 Uhr

Im Fall der im Westjordanland getöteten Journalistin Schirin Abu Akleh hat die Palästinenserbehörde die Kugel an rechtsmedizinische Gutachter aus den USA übergeben. THE DEATH AND FUNERAL OF SHIREEN ABU AKLEH