Deutsche Bahn: Frau überführt Taschendiebe im ICE – aus diesem Grund

Berlin. In einem ICE haben sich zwei Diebe auf Arabisch über ihre Beute und nächstes Opfer unterhalten. Die Sprache wurde ihnen zum Verhängnis.

Zwei Taschendieben wurde im ICE von Düsseldorf nach Köln ausgerechnet ihre Sprache zum Verhängnis. Die beiden hatten sich in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli im Zug der Deutschen Bahn auf Arabisch darüber unterhalten, wie sie einem Fahrgast den Laptop gestohlen hatten. Außerdem überlegten beide, aus welchen Taschen wohl der größte Gewinn zu erzielen sei.

Bei ihrer Beratung auf Arabisch hatten die 16- bzw. 17-jährigen Diebe allerdings nicht damit gerechnet, belauscht und verstanden zu werden. Das wurde ihnen zum Verhängnis: Eine 38-Jährige aus Bielefeld verstand jedes Wort der Langfinger und meldete sie umgehend dem Zugpersonal, wie aus einer Pressemeldung der Bundespolizei NRW hervorgeht.

ICE: Jugendliche Diebe sprechen auf Arabisch über Beute

Tatsächlich stellten die Mitarbeitenden der Bahn bei einem Rundgang durch den Zug fest, dass einem Fahrgast der Laptop fehlte. Der tauchte in Köln wieder auf, als die Bundespolizei die verdächtigen Jugendlichen durchsuchte. Einer von ihnen war vorher schon auffällig geworden. Die Staatsanwaltschaften in Essen, Duisburg und Münster suchten ihn bereits unter anderem wegen Diebstahls.

Die Polizei in Köln nahm den gesuchten Jugendlichen vorerst fest und benachrichtigte das Jugendamt. In erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall und dem Erschleichen von Leistungen, denn einen gültigen Fahrschein hatte auch keiner der beiden jugendlichen Langfinger. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Bundeswehr durften sie die Wache allerdings wieder verlassen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

