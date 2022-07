Hitzefrei an Schule: Ab wann Regel gilt – Unterschiede in Bundesländern

Berlin Hitzefrei in Schulen ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt. Einen Anspruch auf darauf gibt es nicht. Was gilt in den Ländern?

Deutschland muss sich auf eine dramatische Hitzewelle einstellen. Jetzt schlägt sogar Gesundheitsminister Karl Lauterbach Alarm und appelliert an alle Bürger*innen.

Unterricht Hitzefrei an Schulen: Das gilt bei hohen Temperaturen

Steigende Temperaturen und immer mehr heiße Tage: Trotzdem müssen die allermeisten Schüler in Deutschland weiterhin die Schulbank drücken. Denn einen richtigen Anspruch auf Hitzefrei hat hierzulande kein Kind.

Ein bundesweites Gesetz gibt es nicht, jedes Bundesland entscheidet für sich, wie es mit Hitzefrei umgeht. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.

Hitzefrei: Seit wann gibt es Regel und wann gilt sie?

Laut dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation geht Hitzefrei auf einen Erlass des preußischen Kultusministers im Jahr 1892 zurück. Darin heißt es: Wenn das Thermometer um 10 Uhr vormittags und im Schatten 25 Grad zeige, dürfe der Schulunterricht in keinem Falle über vier aufeinanderfolgende Stunden ausgedehnt werden."

Heute ist Bildungs- und Schulpolitik jedoch Ländersache und jedes Bundesland hat seine eigenen Regelungen aufgestellt. Die heutigen Regelungen dazu sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Was ist aus dem guten alten Hitzefrei geworden? Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hitzefrei an Schulen: Wie gehen die Bundesländer mit Extremtemperaturen um?

In Nordrhein-Westfalen beispielsweise heißt es im Gesetz: „Anhaltspunkt ist eine Raumtemperatur von mehr als 27 Grad Celsius, bei weniger als 25 Grad ist Hitzefrei nicht zulässig.“

Das Kultusministerium in Bayern betont indes, die Entscheidung liege in der Verantwortung der Schulleitungen. Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler nach Hause dürfe zudem durch ein früheres Unterrichtsende nicht gefährdet sein.

Hitzefrei müsse mit den Eltern abgestimmt werden, damit die Betreuung sichergestellt ist, betont die Schulbehörde in Hamburg. Bei Schülerinnen und Schülern unter 14 Jahren biete die Schule zudem eine Notfallbetreuung an.

In Berlin ist das Geben von Hitzefrei nicht an eine bestimmte Temperatur geknüpft, sondern an die Witterungsverhältnisse. Bei großer Hitze könnten sich die Schulen dann laut Senatsverwaltung für Bildung für verkürzte Unterrichtsstunden entscheiden. Dies gelte jedoch nicht für Oberstufe, die Ausbildung oder den zweiten Bildungsweg.

Die Kinder in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern bewegt dies derzeit wahrscheinlich weniger - dort haben die Sommerferien schon begonnen. Auch in Hamburg, Berlin und Brandenburg haben sechswöchigen Ferien am vergangenen Donnerstag begonnen.

Hitzefrei: Was wünschen sich Elternverbände?

Eine gesetzliche Regelung wünscht sich hingegen der Bayerische Elternverband. Diese würde Schulleitungen Rechtssicherheit geben und somit ermuntern, öfter im Sinne der Kinder zu entscheiden. Eine starre Vorgabe, wann es Hitzefrei geben solle, lehne der Verband allerdings ab, betonte der Landesvorsitzende Martin Löwe.

Statistiken, wie oft an den deutschen Schulen Hitzefrei gegeben wird, gibt es laut Kultusministerkonferenz auch nicht. Allerdings scheint der spontane Abbruch des Unterrichts konträr zu den Modellen der Halbtags- und Ganztagsbetreuung zu stehen. So möchte man dem Showmaster Carrell zurufen: Heute geht der Sommer nicht nur von Juni bis September, sondern länger. Aber: Hitzefrei wie früher gibt es nur noch selten. (les/dpa)

