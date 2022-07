Hitze-News: Großbritannien bricht Rekord ++ Warnung vor Ozonwerten

Newsblog Hitze in Europa: 40,2 Grad – Rekordtemperatur in England

Viele Länder Europas haben mit Extremtemperaturen zu kämpfen

In Großbritannien wurden am Dienstag neue Rekordtemperaturen gemessen

In Südeuropa starben mehrere Menschen bei Bränden oder durch Hitzeschläge

EU-Klimadienst warnt vor hoher Ozonbelastung durch Hitzewelle

Berlin. Weite Teile Europas ächzen oder extremer Hitze: Erstmals in der Geschichte Großbritanniens haben die Temperaturen die Grenze von 40 Grad überschritten. Nach Angaben der Wetterbehörde wurden am Dienstag am Londoner Flughafen Heathrow 40,2 Grad gemessen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Vereinigte Königreich sieht sich seit Montag einer nie dagewesenen Hitzewelle ausgesetzt. Neben England haben vor allem Länder in West- und Südeuropa in diesem Sommer mit dem Wetter zu kämpfen. In Frankreich sollen es im Osten des Landes bis zu 40 Grad heiß werden. In Portugal und Spanien starben mehrere Menschen bei Bränden oder durch einen Hitzeschlag.

News zur Hitze in Europa von Dienstag, 19. Juli: Klimadienst warnt vor hoher Ozonbelastung durch Hitze

16.21 Uhr: Der EU-Klimawandeldienst Copernicus hat angesichts der Hitzewelle in Europa vor einer gesundheitsschädlich hohen Ozonbelastung in großen Teilen Europas gewarnt. In den derzeitigen extrem heißen Tagen könne es auch im Nordwesten Europas zu Ozonwerten kommen, die als gefährlich für die Gesundheit gelten, hieß es in einer Mitteilung des Copernicus-Monitoringdienstes für die Erdatmosphäre.

In Südeuropa – etwa Portugal, Spanien und Italien – seien kürzlich bereits Werte von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden. Das gilt als deutlich zu hoch für Menschen wie Umwelt. Dem Umweltbundesamt zufolge kann eine zu hohe Ozonkonzentration etwa zu Kopfschmerzen, Husten oder Tränenreiz führen. Bei körperlicher Anstrengung kann das Ozon auch tief in das Lungengewebe vordringen und dort Gewebe schädigen und Entzündungen hervorrufen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen sollten Wanderer – wenn sie überhaupt zu Touren aufbrechen – genug Wasser und die richtige Kleidung bei sich haben. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Neue Rekordtemperatur in Großbritannien: 40,2 Grad

Die höchste jemals in Großbritannien gemessene Temperatur liegt nun bei 40,2 Grad. Der Wert wurde am Londoner Flughafen Heathrow gemessen. Das teilte der britische Wetterdienst, das Met Office, auf Twitter mit.

Männer sitzen auf Gartenstühlen in einem Fluss für ein Barbecue am Westufer des Loch Lomond. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de