Dieter Wedel: Söhne streiten sich – "War ein Monster, ein Sadist"

Der umstrittene Regisseur Dieter Wedel starb am 13. Juli im Alter von 82 Jahren. Das hatte das Landgericht München I, das für ein Strafverfahren gegen Wedel zuständig war, am vergangenen Mittwoch mitgeteilt.

Nun haben sich die Söhne des Regisseurs öffentlich zum Tod ihres Vaters geäußert – und sind sich gegenseitig angegangen. Der 41-jährige Dominik Elstner und sein 23-jähriger Halbbruder Benjamin Voland haben nicht persönlich vom Tod ihres Vaters erfahren – sondern durch die "Bild". Lesen Sie hier: Umstrittener Regisseur: Dieter Wedel stirbt mit 82 Jahren

Elstner veröffentlichte am Wochenende ein Bild Wedels auf Instagram und schreib dazu: "Ruhe in Frieden! Auch wenn du nicht der Vater warst, den ich mir gewünscht habe, hast du mich doch in den letzten Jahren positiv überrascht! Danke dafür!"

Sohn von Dieter Wedel bezeichnet Vater als "Monster" und "Sadist"

Voland reagierte darauf und schrieb auf Instagram: "Ach lieber Bruderherz, du hast unseren Vater doch beinahe so gehasst wie ich, und nun bist du ihm dankbar? Von so viel Heuchelei bekomme ich das kalte Kotzen." Und weiter: "Dieter Wedel war ein Monster, ein Sadist, Vergewaltiger und Menschenfeind. Die Welt ist einen Funken besser geworden."

Wedel war im März von der Staatsanwaltschaft in München wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung der Schauspielerin Jany Tempel 1996 angeklagt worden. Gegen den Filmmacher gab es bereits seit mehreren Jahren den Vorwurf von sexuellen Übergriffen auf Frauen. (lhel)

