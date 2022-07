Waldbrände in Ostdeutschland weiter außer Kontrolle

Mi, 27.07.2022, 12.23 Uhr

Die Waldbrände im Süden Brandenburgs und in Sachsen sind weiter außer Kontrolle. Hunderte Feuerwehrleute sind in der Region im Einsatz. Am Dienstag ließ der Wind nach, was die Lage mancherorts entspannte. Einige Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Video: Katastrophe, Unglück