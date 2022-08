Whatsapp: Polizei warnt vor Abzocke – Hunderte Fälle

WhatsApp will bald ermöglichen, dass ausgewählte Personen den Online-Status sehen können. Was den Nutzern 2022 noch erwartet, zeigt das Video.

Whatsapp ist einer der beliebtesten Messenger überhaupt. Doch die hohe Zahl an Usern sorgt leider auch immer wieder dafür, dass die App von Betrügern missbraucht wird, die gutgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen wollen.

Aktuell treiben Abzocker wieder auf Whatsapp ihr Unwesen. So seien allein bis Juni 2022 im Norden Deutschlands fast 700 Fälle gemeldet worden, wie die Polizei am Dienstag in Hamburg mitteilte. Insgesamt sei so ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Die Masche ist so einfach wie effektiv: Betrüger geben sich als nahe Verwandte oder Freunde aus, die ihr Handy verloren haben und nun dringend Hilfe und Geld brauchen.

Abzocke bei Whatsapp: Das rät die Polizei Betroffenen

Anschließend bitten sie etwa um die Zahlung einer Rechung, weil das eigene Online-Banking auf dem neuen Handy noch nicht funktioniere. Überweist man das Geld, um dem vermeintlichen Freund in der Not zu helfen, sieht man es meist nie wieder.

Sollte man eine solche Nachricht bei Whatsapp erhalten, rät die Polizei dazu, direkten Kontakt zu dem Verwandten oder Bekannten zu suchen - auf anderem Wege. "Überweisen Sie nichts, bevor Sie nicht mit Ihrem Angehörigen oder Freund gesprochen haben", so der eindringliche Tipp der Polizei. Unbekannte und verdächtige Nummern sollten zudem blockiert werden.

Wer das Geld bereits überwiesen hat, sollte sich an seine Bank wenden, um die Überweisung möglicherweise noch zu stoppen. Und zu guter Letzt sollten die Betroffenen unbedingt Anzeige erstatten und darüber reden. "Informieren Sie Bekannte, Verwandte und Freunde über die Masche", so die Polizei dazu. (lhel/dpa)

