Corona: RKI meldet Zahlen ++ Anträge wegen Impfschäden nehmen zu

RKI meldet Corona-Zahlen für Samstag

Inzidenz liegt bei 342,2 – 45.859 Neuinfektionen kamen hinzu

Anträge wegen möglicher Impfschäden nehmen zu

Caritas-Präsidentin warnt vor psychischen Folgen der Krisen bei Kindern

Gesundheitsminister Lauterbach geht von Omikron-Impfungen ab September aus

Eine Impfung alle drei Monate sei aber "völlig unsinnig"

Berlin. Der Gipfel der Corona-Sommerwelle ist überschritten. Experten des Robert Koch-Institut (RKI) sahen zuletzt einen Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen um 27 Prozent. Auch in der Woche davor war die Zahl der Neuansteckungen deutlich zurückgegangen, über alle Alters- und Risikogruppen hinweg. Weder das Institut noch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wollen aber Entwarnung geben. Lauterbach geht davon aus, dass spätestens Anfang Oktober die Corona-Fälle in Deutschland wieder stark zunehmen.

Unterdessen vermuten einem Medienbericht zufolge immer mehr Menschen, dass die Covid-Impfungen bei ihnen gesundheitliche Schäden verursacht haben. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, nähmen Anträge auf Entschädigung wegen solcher möglichen Folgen zu.

Corona-News vom Samstag, 13. August – Medienbericht: Immer mehr Anträge auf Entschädigung wegen möglicher Impffolgen

7.55 Uhr: Die Zahl der Anträge auf Entschädigung von möglichen Schäden nach Corona-Impfungen ist einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr stark angestiegen. Seit Beginn der Impfkampagne seien insgesamt mehr als 4400 Anträge auf Entschädigung bei den Versorgungsämtern eingegangen, berichtet die "Welt am Sonntag" ("WamS") auf Grundlage einer Umfrage in allen Bundesländern. Im Januar dieses Jahres seien es Medienberichten zufolge nur 1200 Anträge gewesen. "Die Zahl ist wesentlich erst in den Monaten Januar bis April 2022 angestiegen", heißt es laut der "WamS" etwa aus dem Gesundheitsministerium in Thüringen.

Von den 4441 Anträgen wurden nach Angaben der Länder bisher 96 positiv beschieden, wie die Zeitung berichtet. Dabei handele es sich etwa um Fälle von Herzmuskelentzündungen, Beinvenen- und Sinusvenenthrombosen, Erschöpfungssyndromen oder Herzleistungsminderung. Abgelehnt wurden demnach bisher 743 Anträge, 219 Anträge wurden zurückgezogen oder zuständigkeitshalber abgegeben. 3383 Anträge seien noch nicht bearbeitet worden.

RKI registriert 45 859 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 342,2

7.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 342,2 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 345,9 gelegen (Vorwoche: 417,2; Vormonat: 691,8). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 45.859 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 49 609) und 137 Todesfälle (Vorwoche: 141) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Lesen Sie außerdem: Biontech überrascht mit Termin von Omikron-Impfstoff

Caritas-Präsidentin: Häufung von Krisen führt zu mehr Lernproblemen

1.00 Uhr: Die Vielzahl der jüngsten Krisen wird nach Einschätzung von Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa insbesondere Kindern schwer zu schaffen machen. "Die Inflation, die neuen Geldsorgen, kommen in einer Situation, wo zwei Jahre Corona-Krise Kinder und Jugendliche schon erheblich psychisch belastet haben", sagte Welskop-Deffaa unserer Redaktion. "Ich rechne damit, dass wir in einigen Jahren deutlich mehr Kinder mit Lernschwierigkeiten haben werden, weil Kinder, die jetzt in der Kita sind, so viel Durcheinander, so viel Belastung erlebt haben."

Corona-News von Freitag, 12. August – Immunologe Sander warnt vor BA.5-Variante

10.30 Uhr: Leif Erik Sander, Klinikdirektor der Infektiologie der Charité in Berlin, warnte in der Bundespressekonferenz vor der BA.5-Variante des Coronavirus. Die Variante befalle vermehrt die tieferen Bereiche der Lunge, was zu mehr Patienten auf den Intensivstationen führe.

Er warnte ausdrücklich vor der Annahme, mit niemand würde mehr krank mit den neuen Varianten. Der Betrieb in den Notaufnahmen sei für eine Zeit, in der normalerweise Sommerloch herrsche, ungewöhnlich hoch gewesen. Vulnerablen Gruppen riet er zu einer Impfung mit den angepassten Impfstoffen.

Karl Lauterbach (SPD, r), Bundesminister für Gesundheit, und Leif Erik Sander, Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie der Charité, geben eine Pressekonferenz zur Corona-Lage. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Lauterbach: Impfung alle drei Monate "medizinisch völlig unsinnig"

10.22 Uhr: Der Bundesgesundheitsminister wies Kritik an der zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) erarbeiteten Neufassung des Infektionsschutzgesetzes zurück. Ab dem 1. Oktober könnten die Länder danach unabhängig von Inzidenzen in Innenräumen eine Maskenpflicht einführen. Sie müssten dies aber nicht, erläuterte Lauterbach. Aber: "Ich glaube, dass die Länder das alle machen werden, weil wir zum 1.10. wieder höhere Fallzahlen haben werden."

Es sei auch nicht so, dass eine Impfung künftig nur noch drei Monate gelten werde, und dass man sich alle drei Monate impfen lassen müsse, betonte Lauterbach. Diese Frist für Ausnahmen von der Maskenpflicht in Innenräumen sei gewählt worden, weil Impfungen in diesem Zeitraum nach bestehender Auffassung gegen Ansteckung schützen. Gegen schwere Infektionsverläufe schützten sie viel länger. Sich alle drei Monate impfen zu lassen, wäre auch "medizinisch völlig unsinnig".

Gesundheitsminister Lauterbach: Omikron-Impfstoff ab September verfügbar

10.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Freitag in der Bundespressekonferenz die aktuelle Corona-Lage erklärt. "Die Sommerwelle geht zurück", sagte der Minister zu Beginn. Die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe könnten zum 2. beziehungsweise zum 28. September an die Bevölkerung ausgegeben werden, sagte Lauterbach.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) werde sich Anfang September mit dem BA.1-Impfstoff beschäftigen, so Lauterbach. Die Bundesregierung habe ausreichend Vakzine bestellt, versicherte er. Zeitnah werde eine Info-Kampagne starten. "Das sind gute Nachrichten", sagte der Gesundheitsminister.

Er wies darauf hin, dass die Corona-Lage in Deutschland wieder schlechter werden wird. "Wir werden wieder stark steigende Fallzahlen erwarten müssen", warnte Lauterbach. Spätestens im Herbst werde sich die derzeitige Entwicklung umdrehen, weil dann Kinder wieder in die Schule gingen und das Leben wieder mehr in Innenräumen stattfinde.

Ärztevertreterin für bundeseinheitliche Corona-Regeln ab Herbst

6.45 Uhr: Die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Ellen Lundershausen, plädiert in der Debatte um den Corona-Schutz ab Herbst für bundeseinheitliche Regeln. Der Gesetzesvorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) könne aus ihrer Sicht "so abschließend nicht bleiben", sagte Lundershausen, die auch Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt noch zu viele Ungereimtheiten." Das betreffe etwa den Umgang mit der vierten Corona-Impfung.

Hier seien einheitliche Regelungen notwendig, die an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommissionen anknüpften - "damit nicht jeder etwas anderes macht". Die vorgeschlagene Drei-Monate-Frist für den Impfnachweis ist für Lundershausen nicht nachvollziehbar. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Menschen von Maskenpflichten in Restaurants oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen befreit sein sollen, wenn ihre Impfung nicht älter als drei Monate ist. "Das versteht keiner", kritisierte die Medizinerin.

Corona: Forscher arbeiten an Nasenspray-Impfstoff

RKI meldet Zahlen für Freitag – 49.839 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz bei 345,9

5.05 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 345,9 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 354,5 gelegen (Vorwoche: 432,2; Vormonat: 702,4). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 49.839 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 59.506) und 167 Todesfälle (Vorwoche: 165) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News finden Sie hier.

