Flugzeugabsturz in Nepal- Erste Opfer geborgen

Nach dem Flugzeugunglück in Nepal haben Suchmannschaften die ersten Leichen geborgen. Unter den 22 Insassen an Bord der Maschine vom Typ Twin Otter waren auch zwei Deutsche. Das Passagierflugzeug verunglückte am Sonntag auf dem Weg zu einem beliebten Ausgangsort für Bergtouren im Himalaya.