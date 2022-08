Corona: RKI meldet Zahlen ++ 67.000 Neuinfektionen

Die Bundesregierung will die gelockerte Corona-Einreiseverordnung in den Herbst verlängern

Das RKI meldet am Mittwoch 67.390 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Inzidenz liegt bei 311,8

Berlin. Die aktuelle Corona-Sommerwelle flaut ab. Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht den Gipfel des Infektionsgeschehens als überschritten an. Am Mittwoch meldete das Institut rund 67.000 Corona-Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 311,8. Am Dienstag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 10. 000 Einwohner und Woche bei 313,6 gelegen (Vorwoche: 366,8; Vormonat: 725,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Doch auch wenn sich die Lage derzeit zu entspannen scheint, laufen die Vorbereitungen für den Herbst bereits auf Hochtouren. So sollen Impfungen mit einem an die Omikron-Variante angepassten Vakzin vorangetrieben werden. Von Oktober bis Ostern soll eine bundesweite Maskenpflicht auf Flügen und in Fernzügen gelten.

Corona-News von Mittwoch, 17. August: Rückgang der Lebenserwartung in Brandenburg und Berlin

20.03 Uhr: Wie auch in anderen Bundesländern ist in Berlin und Brandenburg die durchschnittliche Lebenserwartung während der Corona-Pandemie gesunken. Der Rückgang bewegte sich vor allem in Brandenburg nach neuesten Daten im Ländervergleich tendenziell im oberen Bereich. Das geht aus Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung.

Im Vergleich zu 2019 dürften demnach 2021 in Brandenburg geborene Jungen im Schnitt 76,84 Jahre alt werden. Das wären rund 1,2 Jahre weniger als bei den im Jahr vor der Pandemie geborenen Jungen. Bei Mädchen beträgt der Rückgang etwa 0,8 Jahre auf zuletzt 83 Jahre. In Berlin sank die Lebenserwartung den Berechnungen zufolge bei Jungen im Vergleich zu 2019 um rund 0,8 Jahre auf 78 Jahre, bei Frauen um etwas über 0,2 Jahre auf 83,43 Jahre.

Verfassungsschutz auf mögliche Proteste im Herbst und Winter eingestellt

19.52 Uhr: Der hessische Verfassungsschutz stellt sich auf möglicherweise wachsende gesellschaftliche Proteste im Herbst und Winter ein. Auslöser könnten die Energiekrise und mögliche neue Corona-Maßnahmen sein, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) am Mittwoch in Wiesbaden mit.

„Unsere Gesellschaft steht im Herbst/Winter vor mehrfachen, sich potenziell gegenseitig verstärkenden Herausforderungen, die zu Protestgeschehen führen können“, erläuterte das LfV. Mögliche Einbußen insbesondere bei der Energieversorgung könnten für die Bevölkerung einen gewissen Verzicht gegenüber dem bisher gewohnten Versorgungsniveau bedeuten. Zugleich könne es in der Corona-Pandemie zu neuen Regierungsmaßnahmen wie etwa Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen kommen. Auch die steigende Inflation könnte dies Proteststimmung befeuern.

Gelockerte Corona-Einreiseverordnung soll verlängert werden

16.47 Uhr: Die Bundesregierung will die derzeit geltende gelockerte Corona-Einreiseverordnung in den Herbst hinein verlängern. Eine Nachfolgeregelung für die am 31. August auslaufende Verordnung sei derzeit in Arbeit, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Donnerstag in Berlin. Es würden sich darin aber "keine großartigen Veränderungen ergeben im Vergleich zum Status quo".

Die letzte Corona-Einreiseverordnung war im Mai vom Kabinett beschlossen worden – sie sah Lockerungen im Vergleich zu der vorher gültigen Regelung vor. Demnach müssen seit dem 1. Juni Reiserückkehrer und andere Einreisende nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die strengeren Regeln zu den Virusvariantengebieten wurden aber fortgeschrieben.

RKI meldet rund 67.000 Corona-Neuinfektionen

5.24 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Infektionen am Mittwochmorgen mit 311,8 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wiedergeben. Am Dienstag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 313,6 gelegen (Vorwoche: 366,8; Vormonat: 725,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 67.390 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 72.737) und 192 Todesfälle (Vorwoche: 213) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 31.666.475 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

