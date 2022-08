Russischer Kosmonaut muss Weltraumspaziergang an ISS abbrechen

Russischer Kosmonaut muss Weltraumspaziergang an ISS abbrechen

Do, 18.08.2022, 08.53 Uhr

Der russische Kosmonaut Oleg Artemjew hat wegen eines Problems mit der Batterie seines Weltraumanzugs einen Außeneinsatz an der internationalen Weltraumstation ISS abbrechen müssen. "Oleg, du musst so schnell wie möglich zur Luftschleuse zurückkehren", ordnete das russische Kontrollzentrum an.

Video: Wissenschaft, Technik, Forschung