Berlin Um Bosnien-Herzegowina als Reiseziel zu unterstützen, verlost die EU fünfmal einen einmonatigen Trip an Social-Media-affine Menschen.

Beim traditionellen Brückenspringen von Mostar stürzen sich Hobbysportler von der historischen Brücke 26 Meter tief in den Fluss Neretva. Den waghalsigen Hobbysportlern geht es vor allem ums Prestige.

Waghalsige Brückenspringer in Mostar - eine Frage der Ehre

Waghalsige Brückenspringer in Mostar - eine Frage der Ehre

Reise EU schenkt Digital-Nomaden Urlaub in Bosnien-Herzegowina

Die EU sponsert fünf Digitalnomadinnen und -nomaden einen einmonatigen Urlaub in Bosnien-Herzegowina. Voraussetzung ist, auf drei Social-Media-Kanälen aktiv zu sein. Wer sich für die Reise durch das Land auf dem Balkan bewerben will, muss den Trip publikumstauglich über die sozialen Netzwerke dokumentieren. Ziel der Aktion ist es, das bergige Land in Südosteuropa als Touristenziel bekannter zu machen. Hier finden Sie alle relevanten Informationen zur Bewerbung.

Vom 19. September bis zum 17. Oktober wird Mostar, die größte Stadt Herzegowinas, Dreh- und Angelpunkt für die Reise. Auf die fünf glücklichen Berweberinnen und Bewerber kommt ein abwechslungsreicher Monat mit Wanderungen, Ziplining, Kajakfahren, Wildwasser-Rafting und Bergsteigen zu. Außerdem sind zwei Tagestouren durch Mostar sowie die Region Herzegowina Teil des Pakets.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.



Mehr zum Thema Balkan-Reise:

Nach dem Jugoslawien-Krieg wurde die zerstörte Bogenbrücke Stari Most (alte Brücke) wieder errichtet. Sie gilt als das Wahrzeichen Herzegowinas.

Tagestrips und Outdoor-Aktivitäten: Ein Monat in Bosnien-Herzegowina

Bekannt ist Mostar für seine malerische Lage zwischen zwei Bergen und der mittelalterlichen Bogenbrücke, die sich über den Bergfluss Neretva spannt. Hier können die Digitalnomadinnen und -nomaden in die bosnische Kultur eintauchen und die traditionelle Küche kennenlernen.

Die Kosten für Verpflegung und Unterkunft übernimmt die EU, genau wie die Gebühren für die Aktivitäten. Zudem werden 300 Euro von den Flugkosten erstattet. Die Wochenenden können die Gewinner der Ausschreibung außerdem im Hotel in den Ausflugszielen Blidinje und Konjic verbringen.

Lesen Sie auch: Deutsche Bahn: Quer durch Europa für den halben Preis

Ausgangspunkt Mostar: Digitalnomaden reisen gratis durch den Süden des Landes

Das Angebot richtet sich an Menschen, die ihrer Arbeit online nachgehen können. Als Gegenleistung für den Gratis-Urlaub wird lediglich die Positionierung in den sozialen Medien verlangt. Die Erfahrungen von mindestens zwei Tagesausflüge sollen auf drei Plattformen mit Bildern gepostet werden. Mit einem Blogeintrag sowie fünf verschiedenen Videoerfahrungen sollen die Reisenden Bosnien-Herzegowina von einer touristischen Perspektive belichten.

Waghalsige Brückenspringer in Mostar - eine Frage der Ehre

In Kooperation mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung richtet sich die Aktion vor allem an Digitalnomaden. Zum Bewerbungsformular gelangen Sie mit einem Klick. Bis zum 26. Januar läuft die Frist, am 31. August werden die Gewinner bekanntgegeben. Mehr Infos zur Ausschreibung und zu den Aktivitäten finden sie im PDF. (sk)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de