Klima: "Schockierende" Studie – Meeresspiegel steigen schneller als gedacht

Grönland - wo man den Klimawandel live sehen kann

In Ilulissat an der Westküste Grönlands können Besucher nicht nur riesige Eisberge sehen, sondern auch die Auswirkungen des Klimawandels. Dem Bürgermeister der kleinen Stadt wird die Vielzahl an Besuchern langsam unheimlich. Er will ihre Zahl künftig begrenzen.

