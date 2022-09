Ostsee: Mysteriöser Flugzeugabsturz – Privatjet vom Radar verschwunden

Berlin. Ein Kleinflugzeug ist am Sonntag in die Ostsee gestürzt. Zuvor war der Kontakt zum Flieger abgerissen. Das Unglück gibt Rätsel auf.

Ein Privatjet mit der Kennung OEFGR ist am Sonntag in die Ostsee gestürzt.

Ein Kleinflugzeug ist am Sonntag in die Ostsee gestürzt. Der Privatjet war auf dem Weg von Spanien nach Köln bis vor die Küste Lettlands geflogen und dann abgestürzt. Die Luftwaffe bestätigte den Absturz am Sonntagabend. Zuvor war jeglicher Kontakt zur Maschine abgerissen.

An Bord sollen neben dem Piloten ein weiterer Mann, eine Frau und ihre Tochter gewesen sein. Laut spanischen Medienberichten soll es sich um eine deutsche Familie handeln. Laut der Österreichischen Nachrichtenagentur APA war das Flugzeug mit der Kennung OEFGR in Österreich registriert.

Ostsee: Flugzeugabsturz vor Lettland

Der Flug alarmierte zunächst die französische, dann die deutsche Luftwaffe. Eurofighter stiegen auf und begleiteten die Maschine vom Typ Cessna 551 bis hinter die Insel Rügen. Dort übernahm ein dänischer F-16 Kampfjet die Begleitung, berichtet die "Bild"-Zeitung. Zweimal hatte der Flug seine Richtung geändert, einmal über Paris und einmal über Köln.

Der Privatflieger setzte seinen Kurs dann fort, gelangte in schwedischen Luftraum, flog an südlich der Insel Gotland vorbei weiter in Richtung des Golfs von Riga und stürzte schließlich in die Ostsee. Ziel des Flugs war ursprünglich der Flughafen Köln-Bonn.

Leider müssen wir bestätigen, dass am heutigen frühen Abend ein #Kleinflugzeugzeug, das - aus #Spanien kommend - den dt. #Luftraum durchflog, in der #Ostsee vor 🇱🇻 abstürzte. Unsere #Eurofighter #Alarmrotte|n aus Neuburg, Laage und Ämari 🇪🇪 begleiteten die Maschine vorher. Such- — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) September 4, 2022

Ostsee: Flugzeugabsturz gibt Rätsel auf

Unklar ist, warum kurz hinter der iberischen Halbinsel der Kontakt zu dem Flugzeug abriss. Nach dem Start habe die Maschine laut "Bild" Druckprobleme in der Kabine gemeldet. Piloten der schwedischen Luftwaffe hatten niemanden mehr im Cockpit gesehen, heißt es von der schwedischen Seefahrtsbehörde. Auch französische Piloten berichteten von einem leeren Cockpit.

Ein Experte für Luftsicherheit, Hans Kjäll, sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, Druckprobleme könnten dazu geführt haben, dass die Passagiere das Bewusstsein verloren hätten. Gerade in Höhen, in denen Kleinflugzeuge unterwegs seien, könne dies schnell passieren.

Inzwischen ist eine großangelegte Such- und Rettungsaktion angelaufen. Kräfte aus Schweden, Lettland und der deutschen Luftwaffe suchen nach dem Flugzeug und seinen Insassen. Schwedische Medien berichten, ein Ölfleck und Trümmerteile seien bereits gesichtet worden. Für die Passagiere gebe es laut der schwedischen Seefahrtsbehörde indessen kaum noch Hoffnung. (pcl/mit dpa)

