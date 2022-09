Queen: Familienmitglieder reisen zu ihr – Meghan kommt nicht mit

Balmoral Der Gesundheitszustand der Queen versetzt die Welt in Sorge. Nun reisen ihre engsten Familienmitglieder nach Balmoral zu der Monarchin.

Ärzte in Sorge über Gesundheitszustand der Queen

Die Sorgen um den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. wachsen stetig. Die BBC hat inzwischen sogar ihr reguläres Programm unterbrochen und sendet ein Breaking-News-Segment über die 96-jährige Monarchin.

Inzwischen sammeln sich auch ihre engsten Familienmitglieder auf Schloss Balmoral in Schottland, wo die Queen aktuell residiert. Dort hatte sie auch die neue Premierministerin Liz Truss empfangen, obwohl dies üblicherweise im Buckingham Palace geschiet. Doch das ließ der Gesundheitszustand der Monarchin nicht zu.

Sorge um die Queen: Auch Harry ist unterwegs, Meghan nicht

Prinz Charles, Camilla, Prinzessin Anne, Prinz Andrew, Prinz Edward und Prinz William sind bereits auf Balmoral eingetroffen. Prinz Harry, der sich aktuell mit Ehefrau Meghan in Europa aufhält, ist ebenfalls unterwegs nach Schottland. Meghan kommt nach Informationen der BBC nicht mit nach Balmoral.

Prinz Williams Ehefrau Kate bleibt derweil in Windsor bei den drei Kindern des Ehepaares. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis hatten heute ihren ersten Schultag an ihrer neuen Schule, der Lambrook School in Berkshire.

