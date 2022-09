Elizabeth II.: Adel langweilt mich - der Tod der Queen berührt mich trotzdem

Kolumne Queen Elizabeth II.: Well done, Majestät

Nein, ich bin überhaupt kein Windsor-Fan, auch kein Feind, Königshausgeschichten sind mir egal. Zudem verlangt die journalistische Profession Distanz. Kein Mensch sollte glorifiziert werden während gleichzeitig ungezählte Namenlose sterben. Der ganze Monarchenzirkus ist aus der Zeit gefallen, die Welt hat größere Probleme als die Windsors. Distanz halten bitte. Geht leider nicht.

Der Tod von Elisabeth II. berührt die Welt, sogar mich. Denn hier geht eine Frau, wohl die bekannteste Persönlichkeit des Planeten, eine ideale Königin, nicht omaartig, nicht herrisch, nicht divenhaft, sondern angewandte Würde. Für diese Frau ist der Begriff „huldvoll“ erfunden worden.

Dabei hatte sie, streng genommen, gar nichts zu tun außer da zu sein, ein lebendes Märchen, klar, um viele Millionen Wappentassen zu verkaufen, aber vor allem, weil viele Menschen dieses Königinnenmärchen wollten, brauchten, mit allen Aufs und Abs, Unnahbarkeit und Nähe zugleich - eine Doku-Serie für alle Kontinente und Generationen.

Dieses Da-Sein hat sie meisterhaft hingekriegt. Sie war immer da: Als Kleinkind mit 3 Jahren auf dem Cover des Time-Magazins, mit 25 gekrönt, fast 70 Jahre auf dem Thron, eisern, machtlos, zeitlos, Opfer eines erbarmungslosen Protokolls, verurteilt zum lebenslänglichen Queensein, immer von einer gehörigen Portion Selbstverleugnung begleitet, aber zugleich unglaublich diszipliniert, nicht unterzukriegen, immer verlässlich, egal, was in der Welt los war, man sah den Hut, die Corgis, die Handschuhe, die Kutsche. Ah, okay, alles im Lot. Rolle und Person verschmolzen langsam zu einem Monument, das keinen Namen mehr brauchte: Queen. Kontinuität in altrosa in einer beschleunigten, hysterischen Welt.

Dieses Immer-da-sein hat nebenbei zu einer historisch einmaligen Leistung geführt, der Transformation der Monarchie. Das war nicht selbstverständlich. Vor 100 Jahren war ja Schluss mit Königs; Hohenzollern weg, Habsburgs weg, Romanows weg und das Empire, Weltmacht unter der Krone, war auch weg. Die Windsors gab es noch, aber nur als Hülle mit Krönchen drauf.

Und dann kam sie. 1952. Und hat das Kunststück fertig gebracht, diese Leere wieder zu füllen, nicht mit imperialistischem Machtgehabe, sondern mit etwas Neuem, dieser Mischung aus dezenter Märchenshow einerseits und Traditionsbrücke über 1000 Jahre andererseits. Wie der Papst, nur in gut.