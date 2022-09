Muslime in London trauern um Königin Elizabeth II.

Muslime in London trauern um Königin Elizabeth II.

Do., 15.09.2022, 14.24 Uhr

Trauer kennt keine Grenzen, auch keine religiösen. In einer muslimischen Gemeinde in London trauern Gläubige um die gestorbene Monarchin Elizabeth II. Sie sind sich sicher, dass sie die freie Ausübung ihrer Religion in Großbritannien vor allem ihr zu verdanken haben.

Video: Religion, Weltanschauung, Vermischtes, Leute