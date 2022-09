Heftiger Taifun Nanmadol zieht über Japan

Mo., 19.09.2022, 16.23 Uhr

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 234 Stundenkilometern und starken Regenfällen ist der als "sehr gefährlich" eingestufte Taifun "Nanmadol" über Japan gezogen. Millions were urged to seek shelter from the powerful storm's rains and wind. Local resident Yasuta Yamaguchi, 30, sought refuge in a hotel. "They say it is a particularly big typhoon and I didn't feel safe at home, so I brought myself here," he tells AFP.

Video: Wetter