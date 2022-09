Maxima in Sorge: König Willem-Alexander ernsthaft erkrankt

Beatrix (links), Prinzessin der Niederlanden, und ihr Sohn König Willem-Alexander (Mitte), verlassen im Kreis der Royals Westminster Abbey nach dem Staatsakt für die Queen. Der Monarch reiste trotz Krankheit an.

Royals Königin Maxima in Sorge um ihren schwerkranken Ehemann

In der Kirche sitzt er ganz vorn, erste Reihe, vis-a-vis mit der britischen Königsfamilie. Kaum jemand weiß allerdings, welches Risiko Willem-Alexander in London bei der Beerdigung der Queen eingeht. Denn der niederländische König ist ernsthaft erkrankt.

Der Monarch leidet seit Langem an einer entzündlichen Erkrankung, an Sarkoidose, auch als Morbus-Boeck-Krankheit bekannt. Bevorzugt befällt sie – auch in seinem Fall – die Lunge. Der König gehört angesichts der Corona-Pandemie damit zu den besonders gefährdeten Personen. Große Menschenansammlungen, enge Kontakte, sind für ihn potenziell gefährlich.

Willem-Alexander: USA-Trip auf Anraten der Ärzte abgesagt

Erst vor zwei Wochen hat er eine Lungenentzündung kuriert. Auf Anraten seiner Ärzte musste der 55-jährige König eine lange geplante Visite in die USA absagen; der Flug hätte seine vollständige Genesung behindern können. Seine Ehefrau, Königin Maxima, musste die Reise allein antreten.

"Diese Entscheidung ist auf Anraten der Ärzte getroffen worden. Der König erholt sich von einer Lungenentzündung, und eine Flugreise zum jetzigen Zeitpunkt könnte seine vollständige Genesung behindern", teilte das niederländische Königshaus damals mit. In London jedoch ließ sich der König nicht nehmen, Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen. Es ist nicht bekannt, ob er sich mit seiner Entscheidung diesmal über die Ärzte hingeweggesetzt hat.

Für die Familie ist diese Diagnose bis heute ein Schock. Sarkoidose ist eine tückische Krankheit. Dabei bilden sich kleine Knötchen, die sich in der Lunge festsetzen. Atemnot, Hustenanfälle, Schmerzen im Brustkorb sind die Folge.

Zwar ist sie mit Medikamenten gut behandelbar und damit beherrschbar. Aber: Das Leiden schreitet unbarmherzig voran, langsam, aber stetig. Betroffene müssen mit dem Risiko leben, dass sie sich zu einer Fibrose entwickelt wie im Falle der norwegischen Königsprinzessin Mette Marit. Ein normales Leben ist dann schwerlich möglich.

Maxima in großer Sorge um ihren Ehemann

In Oslo gehen die Royals mit Mette Marits Schicksal offen um, das Königshaus und vor allem die Prinzessin selbst. Zuletzt erzählte sie in einem Interview von ihrem Leben mit der Krankheit, von Stress und Sorgen.

Eine Entzündung, eine Corona-Virus-Infektion könnte Willem-Alexander furchtbar treffen. Wie es heißt, ist Maxima in großer Sorge um ihren Ehemann. Das Boulevard-Magazin zitiert einen Palastinsider: "Der König darf einfach nicht an Corona erkranken." (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

