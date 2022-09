Sarg der Queen auf Schloss Windsor eingetroffen

Mo., 19.09.2022, 18.23 Uhr

Nach der Trauerfeier und Prozession in London sind die sterblichen Überreste der Queen an ihrer letzten Ruhestätte Schloss Windsor eingetroffen. Der Leichenwagen mit dem Sarg der britischen Königin Elizabeth II. fuhr am Nachmittag über den historischen Long Walk zum Schloss, begleitet von Glockengeläut und Salutschüssen. Die rund 35 Kilometer lange Strecke von London nach Windsor hatten zahlreiche Menschen gesäumt.

