Corona: Lauterbach kritisiert Oktoberfest ++ Droht nächste Welle?

Ein Ende der Corona-Pandemie ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Sicht. "Wir befinden uns in einer deutlich besseren Lage als je zuvor", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag steigende Corona-Zahlen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach mahnt die fehlenden Corona-Tests auf dem Oktoberfest an

In Frankreich ziehen die Corona-Zahlen kräftig an

Berlin. Ist das der Beginn der Herbst-Welle? Mit den kühleren Temperaturen ziehen die Corona-Zahlen wieder an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag 50.800 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 38.749) und 93 Todesfälle (Vorwoche: 117) binnen eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 294,7. Am Vortag war der Wert der mit 281,4 angegeben worden (Vorwoche: 249,9; Vormonat: 288,5). Allerdings gehen Experten seit geraumer Zeit davon aus, dass diese Angaben das Infektionsgeschehen nur unvollständig widerspiegeln.

Unterdessen gilt ab dem 1. Oktober das neue Infektionsschutzgesetz. Das bringt auch Änderungen beim Impfstatus mit sich. Bestimmte Gruppen, die bisher als vollständig geimpft galten, benötigen dann weitere Nachweise.







Corona-News von Freitag, 23. September: Corona-Fallzahlen in Frankreich ziehen kräftig an

12.51 Uhr: In Frankreich zieht die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen wieder kräftig an. In der vergangenen Woche stieg der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner um 57 Prozent und lag am Montag bei 308,2, wie die Gesundheitsbehörden in Paris am Freitag mitteilten. Betroffen seien alle Altersgruppen, insbesondere aber junge Menschen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren.

Die Lage in den Krankenhäusern war weiter stabil. Die Behörden appellierten an Menschen ab 60 Jahren, sich eine zweite Auffrischimpfung zu holen. Beschlüsse oder eine Diskussion zum Wiedereinführen von Corona-Maßnahmen gibt es in Frankreich noch nicht. Eine Maskenpflicht gilt lediglich noch für Besucher von Krankenhäusern und Altenheimen.

WHO: Einfluss Deutschlands in der Pandemie "unübertroffen"

12.02 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den wissenschaftlichen Einfluss Deutschlands bei der internationalen Bekämpfung der Corona-Pandemie hervorgehoben. Dieser sei "unübertroffen", sagte der oberste Krisenmanager der WHO, Mike Ryan, anlässlich der Jahresversammlung der Wissenschaftsakademie Leopoldina am Freitag in Halle. "Ein Plan garantiert keinen Erfolg, aber ohne Plan geht man nirgendwohin", sagte Ryan.

Länder, die eine ungefähre Richtung hatten - auch wenn sie nicht immer zu 100 Prozent richtig war - seien bisher besser durch die Pandemie gekommen, sagte Ryan. Wichtig sei eine wissens- und datenbasierte Entscheidungsfindung, die aufgrund der Erfahrungen mit der Pandemie immer besser werde. Die Wissenschaft habe riesige Fortschritte in der Pandemie gemacht, es bedürfe aber einer besseren Kommunikation und vor allem der Akzeptanz in der Gesellschaft.

Lauterbach kritisiert fehlende Corona-Testangebote beim Oktoberfest

11.43 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Oktoberfest-Veranstalter wegen des fehlenden Corona-Testangebots auf der Wiesn kritisiert. "Ich finde: Wenn man fast 15 Euro für eine Maß Bier verlangt, dann kann man den Besuchern auch einen kostenlosen Test anbieten", sagte Lauterbach am Freitag der Mediengruppe Bayern. Ein solches kostenloses Testangebot wäre "eine Solidaritätsgeste gewesen", die über Deutschland hinaus wahrgenommen worden wäre.

Lauterbach sagte, er sei zum Oktoberfest eingeladen worden - habe aber abgelehnt: "Wenn jedem am Eingang ein Test angeboten worden wäre, hätte ich mir das vielleicht noch überlegt." Zur Frage, ob die Bundesländer ausreichend Corona-Vorbereitungen für Herbst und Winter getroffen hätten, sagte er: "Sie haben zumindest die Möglichkeit zu reagieren." Man sei diesmal "besser vorbereitet auf den Winter", betonte der Minister.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) während einer Pressekonferenz in seinem Ministerium. Foto: Kay Nietfeld/dpa

