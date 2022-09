Deutsche Bahn: Züge fallen aus - das ist der Grund

Zwei Neuerungen: So will sich die Deutsche Bahn verbessern

Kurzfristiger Personalausfall: Bei der Deutschen Bahn fallen aktuell viele Zugverbindungen aus, offenbar weil Angestellte sich krankmelden. Die DB Regio in Nordrhein-Westfalen twitterte am Dienstagmorgen: "RB51 Künen Hbf (06:44) > Dortmund Hbf (07:00) fällt leider aus. Grund: kurzfristiger Personalausfall." Dasselbe galt am frühen Morgen für Regionalverbindungen von und nach Remagen.

Auch in Schleswig-Holstein kam es am Morgen zu Zugausfällen, etwa beim RB 76 nach Kiel Hauptbahnhof. Lesen Sie hier: Deutsche Bahn: Das ändert sich bei Umsteige-Verbindungen

Deutsche Bahn: Personalmangel in Stellwerk mit schweren Folgen

Ende der vergangenen Woche war es zu einem folgenschweren Personalausfall im bayerischen Ingolstadt gekommen: Am Freitag fehlten so viele Mitarbeitende im dortigen Stellwerk, dass Fernverkehrszüge zwischen München und Nürnberg umgeleitet werden mussten. Der Halt in Ingolstadt entfiel. Auch interessant: Deutsche Bahn will Preise erhöhen: Das kommt auf Kunden zu

Auch auf der Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim ist am Freitag ein Stellwerk ausgefallen – Grund ebenfalls kurzfristiger Personalausfall. Fernzüge mussten zwischen 20.00 Uhr am Freitagabend und 6.00 Uhr am Samstagmorgen umgeleitet werden und hielten nicht in Mannheim Hauptbahnhof. Heidelberg diente als Ersatzhalt. (mja)

