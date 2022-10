Florida: Bilder der Zerstörung nach Hurrikan "Ian"

Mo., 03.10.2022, 16.24 Uhr

Fünf Tage nach seinem Eintreffen im US-Bundestaat Florida werden seine verheerenden Folgen in vollem Ausmaß sichtbar. Neben den Überschwemmungen, Zerstörungen und Stromausfällen verursachte "Ian" den Tod von mehr als 60 Menschen in der Region, neben Florida auch in North Carolina. Rettungsmannschaften suchen weiterhin nach Opfern.

