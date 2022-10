Depeche Mode: Was hinter der ominösen Ankündigung stecken könnte

Berlin. Depeche Mode machen es spannend: Was wollen die Synthie-Popper am Dienstag in Berlin verkünden? Die besten Spekulationen und Gerüchte.

Sie machen es spannend. Am Freitag veröffentlichte die britische Synthiepop-Band Depeche Mode auf ihrer Instagram-Seite ihren dritten Miniclip. „Seid virtuell dabei. Mehr Infos demnächst“, heißt der knappe Text dazu. In roten Buchstaben ein Datum: der 4. Oktober 2022, 13 Uhr. Dann wollen die verbliebenen beiden Bandmitglieder Dave Gahan (60) und Martin Gore (61) in Berlin etwas verkünden. Pressevertreter luden sie ins Theater Berliner Ensemble, über die Bandseite bei Facebook kann jeder das Ereignis verfolgen.

Dazu zeigen sie Bilder eines Tonstudios aus den 80er-Jahren, der Zeit, als ihre Karriere startete. Womöglich sind sie in den legendären Berliner Hansa Studios am Potsdamer Platz entstanden, in denen sie Teile ihrer Alben „Some Great Reward“ (1984) und „Black Celebration“ (1986) aufnahmen. Hier entstanden ihr Überhit „People Are People“, der für die Band den internationalen Durchbruch bedeutete, und weitere Klassiker wie „Master and Servant“, „A Question of Time“ oder „A Question of Lust“.

Martin Gore, Dave Gahan und der inzwischen verstorbene Andy Fletcher (v.li.) 2002 in London. Foto: Yui Mok / dpa

Depeche Mode stehen auf Berlin

Die Verbindung zu Berlin ist groß. Depeche Mode lassen die Stadt bei kaum einer Tournee aus, in Deutschland haben sie ihre treuesten Fans und die größten Charterfolge. Ihr letzter von 13 Top-Ten-Hits in ihrer Heimat Großbritannien war 2004 ein Remix von „Enjoy The Silence“, das Original von 1990 war ihr bisher einziger Top-Ten-Hit in den USA. In Deutschland aber schafften sie es von dem Nr.-1-Hit „People Are People“ (1984) bis „Heaven“ (2013) 26-mal in die Top Ten.

Mitschnitte ihrer Konzerte in Berlin wurden für Livealben oder Filme verwendet. Insofern ist es nur folgerichtig, dass Depeche Mode sich als Ort der Ankündigung die deutsche Hauptstadt ausgewählt haben und nicht etwa London oder New York.

Holen Depeche Mode frühere Keyboarder zurück?

Da der Konzertveranstalter Live Nation zu dem Treffen lädt, ist von einer 19. Tour auszugehen, möglicherweise eine Abschiedstournee. Es gibt Gerüchte über Sommerkonzerte im Berliner Olympiastadion. Auch von einem neuen Album ist die Rede, angeblich soll es „Memento Mori“ heißen.

Dave Gahan (li.), Martin Gore und Andy Fletcher (im Hintergrund) 1987 in einer deutschen Fernsehshow. Foto: Getty Images / Redferns/Getty Images

Fans spekulieren gar, ob Gahan und Gore frühere Keyboarder zurückholen. Gründungsmitglied Vince Clarke (62) stieg schon 1981 wieder aus und machte Karriere mit Bands wie Yazoo oder Erasure. Nachfolger Alan Wilder (63) verließ die Band 1995. Der am 26. Mai dieses Jahres im Alter von 60 Jahren verstorbene Andy Fletcher könnte nur als Hologramm zurückkehren. Doch solche Flausen überlassen Gahan und Gore wohl lieber den Kollegen von Abba...

Depeche Modes letzte Konzerte waren in Berlin

Das letzte Album der Band, „Spirit“, erschien 2017. Die Tournee dazu endete im Sommer 2018 mit zwei Konzerten in der Berliner Waldbühne. Sänger Dave Gahan veröffentlichte Ende 2021 sein drittes Album mit dem Musikprojekt „Soulsavers“, „Imposter“.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de